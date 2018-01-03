Лучшие бесплатные программы на каждый день
За качественный, полезный и функциональный софт не всегда нужно платить — многие программы для самых разных каждодневных целей распространяются совершенно бесплатно. Бесплатные программы могут помочь вам в выполнении самых различных задач, не отставая заметно от своих платных аналогов. Обзор обновлен, добавлены новые системные утилиты, а также, в конце статьи — некоторые вещи развлекательного характера.
В этой статье — о лучших на мой взгляд и полностью бесплатных полезных программах, которые могут пригодиться каждому пользователю. Ниже я сознательно указываю не все возможные хорошие программы для каждой из целей, а лишь выбранные мною для себя (либо идеально подходящие для начинающего).
Выбор других пользователей может и отличаться, а держать несколько вариантов ПО для одной задачи на компьютере я считаю лишним (за исключением некоторых профессиональных случаев). Все описываемые программы будут (должны, во всяком случае) работать в Windows 10, 8.1 и Windows 7.
Отдельные материалы с подборкой лучших программ для Windows:
- Лучшие средства удаления вредоносных программ
- Лучший бесплатный антивирус
- Программы для SSD дисков
- Программы автоматического исправления ошибок Windows
- Лучшие бесплатные программы для восстановления данных
- Программы для создания загрузочной флешки
- Лучшие PDF редакторы
- Лучший антивирус для Windows 10
- Бесплатные программы для проверки жесткого диска на ошибки
- Лучший браузер для Windows 10, 8 и Windows 7
- Программы для очистки компьютера от ненужных файлов
- Лучшие архиваторы для Windows
- Лучшие бесплатные графические редакторы
- Программы для просмотра онлайн ТВ
- Бесплатные программы для удаленного управления компьютером (удаленного рабочего стола)
- Лучшие бесплатные видеоредакторы
- Программы для записи видео с экрана из игр и с рабочего стола Windows
- Бесплатные видеоконвертеры на русском языке
- Программы, чтобы поставить пароль на папку Windows
- Бесплатные эмуляторы Android для Windows (запуск Android игр и приложений на компьютере).
- Программы для поиска и удаления дубликатов файлов
- Программы для удаления программ (деинсталляторы)
- Программы чтобы узнать характеристики компьютера
- Лучшие программы для чтения PDF
- Бесплатные программы для изменения голоса в Skype, играх, мессенджерах
- Бесплатные программы для создания RAM диска в Windows 10, 8 и Windows 7
- Лучшие программы для хранения паролей (менеджеры паролей)
Работа с документами, создание таблиц и презентаций
Некоторые пользователи считают даже, что Microsoft Office является бесплатным офисным пакетом, и удивляются, когда не находят его на вновь купленном компьютере или ноутбуке. Word для работы с документами, электронные таблицы Excel, PowerPoint для создания презентаций — за все это нужно платить и в составе Windows этих программ нет (а некоторые, опять же, думают иначе).
Лучший на сегодняшний день полностью бесплатный офисный пакет программ на русском языке — это LibreOffice (ранее сюда можно было отнести и OpenOffice, но уже нет — разработка пакета, можно сказать, закончилась).
LibreOffice
Программное обеспечение является в полной мере свободным (вы можете его использовать в том числе и в коммерческих целях, например, в организации) и обладает всеми теми функциями, которые вам могут потребоваться от офисных приложений — доступна работа с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, базами данных и т.д., в том числе есть возможность открывать и сохранять документы Microsoft Office.
Более подробно о Libre Office и других бесплатных офисных пакетах в отдельном обзоре: Лучший бесплатный офис для Windows. Кстати, в этой же теме вас может заинтересовать статья Лучшие программы для создания презентаций.
Медиа проигрыватель VLC Media Player — просмотр видео, аудио, интернет-каналов
Ранее (до 2018) в качестве лучшего медиа-проигрывателя я указывал Media Player Classic, однако на сегодня моя рекомендация — бесплатный проигрыватель VLC Media Player, доступный не только для Windows, но и для других платформ, поддерживающий почти все распространенные типы медиа контента (имеет встроенные кодеки).
С помощью него вы легко и удобно можете проигрывать видео, аудио, в том числе по DLNA и из Интернета
При этом, возможности проигрывателя не ограничиваются только воспроизведением видео или аудио: с его помощью можно выполнить конвертацию видео, запись экрана и не только. Подробнее об этом и о том, где скачать VLC — VLC Media Player — больше, чем просто медиа-проигрыватель.
WinSetupFromUSB и Rufus для создания загрузочной флешки (или мультизагрузочной)
Бесплатной программы WinSetupFromUSB достаточно и для создания USB накопителей с установкой любой актуальной версии Windows и для Linux дистрибутивов. Нужно записать образ антивирусного LiveCD на флешку — это тоже можно сделать в WinSetupFromUSB и, если нужно, накопитель будет мультизагрузочным. Подробнее: Скачать WinSetupFromUSB и инструкция по использованию
Вторая бесплатная программа, которую можно рекомендовать для создания загрузочных флешек для установки Windows 10, 8 и Windows 7 на системах с UEFI/GPT и BIOS/MBR — Rufus. Также может быть полезным: Лучшие программы для создания загрузочной флешки.
CCleaner для очистки компьютера от мусора
Пожалуй, самая популярная бесплатная программа для очистки реестра, временных файлов, кэша и многого другого в вашем Windows. Имеется встроенный деинсталлятор и другие полезные инструменты. Главное преимущества, помимо эффективности — простота использования даже для начинающего пользователя. Почти все можно сделать в автоматическом режиме и навряд ли получится что-либо испортить.
Утилита постоянно обновляется, и в последних версиях появились инструменты для просмотра и удаления расширений и плагинов в браузерах и анализа содержимого дисков компьютера. Обновление: также, с выходом Windows 10 в CCleaner появился инструмент для удаления стандартных предустановленных приложений. См. также: Лучшие бесплатные программы для очистки компьютера и Эффективное использование CCleaner.
XnView MP для просмотра, сортировки и простого редактирования фотографий
Ранее в этом разделе в качестве лучшей программы для просмотра фото была указана Google Picasa, однако, компания прекратила разработку этого ПО. Теперь же для тех же целей я могу рекомендовать XnView MP, поддерживающую более 500 форматов фото и других изображений, простую каталогизацию и редактирование фотографий.
Более подробно об XnView MP, а также о других аналогах в отдельном обзоре Лучшие бесплатные программы для просмотра фото.
Графический редактор Paint.net
Каждый второй русскоязычный пользователь, конечно, мастер Photoshop. Правдами, а чаще неправдами устанавливает он его себе на компьютер, для того, чтобы однажды обрезать фотографию. Нужно ли это, если от графического редактора требуется лишь повернуть фото, разместить текст, совместить пару фотографий (не для работы, а просто так)? Делаете ли вы в фотошопе хотя бы что-то из перечисленного или он просто установлен?
По моим прикидкам (а я использую Photoshop в работе с 1999 года), большинству пользователей он не нужен, многие вообще им не пользуются, но хотят, чтобы он был, и уже несколько лет планируют однажды научиться работать в этой программе. Кроме этого, устанавливая нелицензионные версии вы не только мучаетесь, но и рискуете.
Нужно простой в изучении и качественный редактор фото? Paint.net будет отличным выбором (конечно, кто-то скажет, что Gimp будет лучше, но навряд ли проще). До тех пор, пока вы не решите заниматься обработкой фотографий действительно профессионально, большего количества функций, чем есть в бесплатном Paint.net вам не потребуется. Возможно, вас также заинтересует возможность редактировать фотографии и картинки онлайн, без установки программ на компьютер: Лучший фотошоп онлайн.
Windows Movie Maker и Киностудия Windows
Какой начинающий пользователь не хочет сделать на компьютере отличный семейный, содержащий видео с телефона и фотоаппарата, фотографии, наложенную музыку или подписи? А после этого записать свой фильм на диск? Есть многие такие инструменты: Лучшие бесплатные редакторы видео. Но, наверное, лучшей простой и бесплатной программой (если говорить о совсем начинающем пользователе) для этого будет Windows Movie Maker или Киностудия Windows.
Есть множество других программ для редактирования видео, но это — тот вариант, который можно использовать сразу без любой предварительной подготовки. Как скачать Windows Movie Maker или Киностудию с официального сайта.
Программа для восстановления данных Puran File Recovery
На этом сайте я писал о множестве программ для восстановления данных, в том числе и о платных. Каждую из них я тестировал в разных сценариях работы — при простом удалении файлов, форматировании или изменении структуры разделов. Популярная Recuva очень проста и удобна в использовании, но успешно справляется лишь в простых случаях: при восстановлении удаленных данных. Если же сценарий более сложный, например, форматирование из одной файловой системы в другую, Recuva не срабатывает.
Из простых бесплатных программ для восстановления данных на русском языке, показавших наилучшую эффективность я могу выделить Puran File Recovery, результат восстановления в которой, пожалуй, лучше чем в некоторых платных аналогах.
Подробно о программе, её использовании и о том, где скачать: Восстановление данных в Puran File Recovery. Также будет полезным: Лучшие программы восстановления данных.
Программы AdwCleaner и Malwarebytes Antimalware для удаления вредоносного ПО, Adware и Malware
Проблема вредоносных программ, которые не являются вирусами (а потому их и не видят антивирусы), но вызывают нежелательное поведение, например, всплывающую рекламу в браузере, появление окон с неизвестными сайтами при открытии браузера, в последнее время очень актуальна.
Для того, чтобы избавиться от такого вредоносного ПО идеально подойдут утилиты AdwCleaner (причем она работает без установки) и Malwarebytes Antimalware. В качестве дополнительной меры можно попробовать RogueKiller.
Об этих и других программах для борьбы с вредоносным софтом
Aomei Partition Assistant для того, чтобы разбить диск или увеличить диск CКогда речь заходит о программах для работы с разделами диска, большинство советуют платные продукты Acronis и подобные. Однако, те кто хоть раз пробовал бесплатные аналог в виде Aomei Partition Assistant, остаются довольны. Программа умеет делать все, что касается работы с жесткими дисками (и при этом она на русском языке):
- Восстанавливать загрузочную запись
- Конвертировать диск из GPT в MBR и обратно
- Изменять структуру разделов нужным вам образом
- Клонировать HDD и SSD
- Работать с загрузочной флешки
- Конвертировать NTFS в FAT32 и обратно.
Evernote и OneNote для заметок
На самом деле, те, кто занимаются хранением заметок и разнообразной информации в разнообразных программах-записных книжках, могут предпочитать не Evernote, а другие варианты подобного программного обеспечения.
Однако, если вы раньше этим не занимались, рекомендую начать именно с Evernote или Microsoft OneNote (с недавних пор полностью бесплатный для всех платформ). Оба варианта удобны, обеспечивают синхронизацию заметок на всех устройствах и в них легко разобраться вне зависимости от уровня подготовки. Но даже если вам понадобятся какие-то более серьезные функции для работы с вашей информацией, скорее всего вы обнаружите их в этих двух программах.
7-Zip — архиватор
Если вам требуется удобный и бесплатный архиватор, умеющий работать со всеми распространенными типами архивов — 7-Zip — ваш выбор.
Архиватор 7-Zip работает быстро, удобно встраивается в систему, легко распакует zip и rar архивы, а при необходимости что-то упаковать сделает это с одним из максимальных коэффициентов сжатия среди программ этой категории. См. Лучшие архиваторы для Windows.
Ninite чтобы установить все это быстро и чисто
Многие сталкиваются с тем, что при установке даже нужной программы и даже с официального сайта, она устанавливает что-то еще, уже не столь нужное. И от чего потом бывает проблематично избавиться.
Этого можно легко избежать, например, с помощью сервиса Ninite, который помогает скачать чистые официальные программы в их последних версиях и избежать появления чего-то еще на компьютере и в браузере.
Как использовать Ninite и чем он хорош
Ashampoo Burning Studio Free для записи дисков CD и DVD, создания ISO образов
Несмотря на то, что сейчас все реже записывают что-то на диски, для кого-то программы записи дисков все еще могут быть актуальны. Лично мне пригождаются. И вовсе необязательно иметь какой-либо пакет Nero для этих целей, вполне подойдет такая программа, как Ashampoo Burning Studio Free — в ней есть все, что нужно.
Подробно об этой и других программах для записи дисков: Бесплатные программы для записи дисков CD и DVD
Браузеры и Антивирусы
А вот про лучшие бесплатные браузеры и антивирусы я в этой статье писать не буду, так как всякий раз, как я затрагиваю тему, в комментариях тут же появляются те, кто недовольны. Не важно, какие именно из программ я назвал лучшими, доводов почти всегда два — тормозит систему и через них за нами следят спецслужбы (наши и не наши). Отмечу лишь один материал, который может пригодиться: Лучший антивирус для Windows 10.
Так что по этому пункту будет кратко: почти все браузеры и бесплатные антивирусы, которые у вас на слуху, вполне себе хорошие. Отдельно можно отметить появившийся в Windows 10 браузер Microsoft Edge. У него есть недостатки, но, пожалуй, это тот браузер Microsoft, который будет пользоваться популярностью у многих пользователей.
Дополнительные программы для Windows 10 и 8.1
С выходом новых систем Microsoft, особую популярность получили программы, меняющие меню Пуск на стандартное из 7-ки, различные утилиты для оформления и не только. Вот некоторые из них, которые вам могут пригодиться:
- Classic Shell для Windows 10 и 8.1 — позволяет вернуть меню Пуск из Windows 7 в новые ОС, а также гибко настроить его. См. Классическое меню Пуск для Windows 10.
- Бесплатные гаджеты для Windows 10 — работают и в 8-ке, и представляют собой стандартные гаджеты из Windows 7, которые можно разместить на рабочем столе 10-ки.
- FixWin 10 — программа для автоматического исправления ошибок Windows (причем не только 10-ой версии). Примечательна тем, что в ней собраны самые распространенные проблемы, которые случаются у пользователей и исправить их можно либо нажатием одной кнопки, либо прямо в программе увидеть инструкцию, как это сделать вручную. К сожалению, только на английском языке.
Ну и в завершение еще одно: стандартные игры для Windows 10 и 8.1. За более чем 10 лет наши пользователи так привыкли к пасьянсу Косынка и Паук, Cаперу и другим стандартным играм, что их остутствие или даже просто изменение интерфейса в последних версиях многими воспринимается болезненно.
Но ничего страшного. Это легко можно исправить — Как скачать пасьянсы и другие стандартные игры для Windows 10 (работает и в 8.1)
Еще кое-что
Я не стал писать о некоторых других программах, особенной пользы от которых для большинства моих читателей не будет, поскольку их использование требуется лишь для сравнительного узкого круга задач. Поэтому здесь нет Notepad++ или Sublime Text, FileZilla или TeamViewer и других таких очень нужных мне вещей. Также не стал и писать об очевидных вещах, таких как Skype. Также добавлю, что скачивая где-либо бесплатные программы, стоит проверить их на VirusTotal.com, они могут содержать что-либо не вполне желательное на вашем компьютере.
Комментарии (233) к Лучшие бесплатные программы на каждый день
Пользователь
Немного не согласен с автором по поводу содержания статьи. Никто каждый день не будет перебивать свой диск с помощью Aomei Partition Assistant или создавать флэхи с WinSetupFromUSB. А сами по себе проги хорошие.
LibreOffice. При открытии файла зачем-то создаёт в этой-же папке свой временный файл. Таблицы Excel отображаются как-то «криво».
CCleaner. «Главное преимущества, помимо эффективности — простота использования даже для начинающего пользователя. Почти все можно сделать в автоматическом режиме и навряд ли получится что-либо испортить.»
Отличная прога для лёгкой зачистки. Но если почитать отзывы о ней на softportal.com, то тупые пользователи как-то умудряются испортить всё, начиная от пропавших паролей в браузере и заканчивая рухнувшей системой.
Paint.net. А ещё есть классный редактор PixBuilderStudio.
Puran File Recovery. Этой прогой не пользовался, работаю с RStudio и DM Disk Editor.
Classic Shell для Windows. Тяжеловатая она при запуске системы. На Восьмёрке использую Start8(на Десятке не работает), лёгкая при запуске, но настроек меньше чем в Classic Shell.
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Dmitry
По некоторым пунктам отмечусь:
LibreOffice — MS Word тоже создает, при закрытии временный файл исчезает. Насчет неправильного отображения сложного форматирования из MS — да, есть такое.
Про восстановление данных — указанные вами не бесплатные, а в статье речь только о таких.
PixBuilderStudio не смотрел, нужно обратить внимание. Но обратил внимание, что на оф. сайте никаких намеков на русский язык интерфейса. Мне-то ок, но… но порой когда забываю в статье про англоязычную программу каждый пункт перевести и указать, куда «тыкать», сразу мат в комментах появляется.
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Пользователь
Про то что MS Word создает временный файл даже как то не обращал внимания. С офисными документами не часто работаю.
DM Disk Editor есть бесплатный вариант, немного урезанный по возможностям.
В PixBuilder русский язык есть.
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Александр
Временный файл это явление архива. ДА-да. Для тех кто не знал вордовские, экселевские и др. файлы это есть не что иное как архив
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Aplle
А ещё есть отличный вариант OnlyOffice. Он бесплатный, существует под все основные платформы и очень хорошо совместим с форматом docx
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михаил
здрасте. вы постоянно советуете проверять файлы на вирус тотал, но если не разбираешься в угрозах так вообще ничему нельзя доверять. вопрос, я на VT в одной нужной мне программе обнаружилось unsafe al score 78% судя по тексту подозрительный код, но из всех версий программы только в одной обнаружилась одна эта угроза в других по 10 всяких разных, угрозу обнаруживает eGambit, стоит ли опасатся и стали бы вы ее устанавливать. PS хотя в расширениях либр офис Unsafe встречается часто, а и еще в одной из версий программы игамбит не проверяет этот тип файлов хотя программа одна, версии только разные. и если вы обладаете знаниями в проверке на VT то не могли бы вы написать статью каких угроз стоит опасатся а какие так себе не очень. да, что то я разошолся. хм.
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Dmitry
Тут бы самому посмотреть, что там к чему. Вообще, одно-два обнаружения в большинстве случаев говорят о ложном срабатывании.
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Павел
Здравствуйте. У меня Windows 10. Освоил установку Windows на флешку всё просто с помощью WinToGo. Решил немного освоить Linux. Перерыл весь инет: как установить на флешку эту систему. Есть, ну сверхсложно через VirtualBox. Нет ли у вас попроще способа или программы или вы Linuxom не занимаетесь.
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Dmitry
Ну вообще — нет, не занимаюсь, но с другой стороны многие загрузочные флешки Linux (тот же Ubuntu) позволяют просто запустить без установки систему, т.е. в них это встроено.
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Evgeniy
Тема мимо которой не могу пройти) Т.к. раньше постоянно «крутился» во всем софте, которых только выходил, было интересно всё пощупать, всё попробовать. Естественно внимания на то, платное ПО или бесплатное, не обращал. С возрастом и набиранием опыта, начал фильтровать набор ПО, который использую и то же отдаю предпочтение бесплатному локализованному ПО (хорошему естественно).
Моя подборка программ, отличных от представленных в обзоре:
FastStone Image Viewer — сколько не пробовал XnView и IrfanView, не зашли. А вот этот просмотрщик с минимальным набором инструментов для редактирования — в самый раз.
MPC HC — отличный аудио/видеопроигрыватель, с минимальными требованиями к ресурсам и встроенным набором кодеков.
AIMP — музыку и радио послушать, MPC HC для музыки показался менее удобным.
CDBurner XP — минималистичный интерфейс, прекрасно справляется со своими задачами. Хоть и редко прожигаю диски, но держу.
KeePass — лучший менеджер паролей.
qBittorent — замена скомпрометировавшему себя uTorrent.
SumatraPDF — когда обнаружил, порадовался, что теперь не нужно держать на ПК две программы, одну для PDF(Foxit Reader), вторую для DjVu(WinDjVu). Помимо этого «кушает» еще и *.fb2(любители книг знают).
Daemon Tools Lite — монтирование образов дисков.
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Dmitry
Насчет MPC HC — он в этой статье пару лет фигурировал, потом все-таки решил заменить на VLC.
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школoта
Посоветуйте под windows программу желательно с открытой разработкой для блокировки портов, ip-адресов, хостов, исполняемых файлов. Сис. файер, hosts и всё, что уже заезженно, не предлагать, что то новое.
Ответить
школота
Напишите подробную статью о подключении FreeLAN в windows.
Ответить
Виталий Аркадьевич
Здравствуйте!
Установлен на ноутбук Виндовс 10, можно ли мне сделать лицензию на это ПО?
С уважением, Виталий Аркадьевич
Ответить
Dmitry
А установлена не лицензионная версия? (просто если вы купили с Windows 10, то там есть лицензия с большой вероятностью). Ну а так — купить ключ.
Ответить
В.А.
Недавно заметил, что в списке программ Windows 10 нет обычного Paint-а, а только Paint 3D — это нормально?
Ответить
Dmitry
Вообще должен быть — в папке «Windows — стандартные», которая есть в меню Пуск.. При этом обычный Paint можно еще так запустить: просто начните вводить «Paint» в поле поиска на панели задач, либо нажмите Win+R и введите mspaint
Ответить
В.А.
Спасибо. Что-то я со списком напутал ).
Ответить
5555
Полезный сайт Дмитрий.Спасибо за то что помогаешь нам лузерам)
Ответить
Dmitry
Спасибо за отзыв. Не такие уж и лузеры, коль ищите как решить ту или иную проблему)
Ответить
nik401
Спасибо за труды! При поиске решения проблем предпочтение отдаю Вашему сайту. Все очень толково и доступно!
Ответить
ilgiz
ребята сос! помогите установить винду 8.1. образ скачан на юсб носитель. не могу установить. хотя бы ссылочку.
Ответить
Dmitry
А вы как, просто ISO скинули на флешку? (т.е. если открыть флешку, на ней файл ISO находится?) Если так, то вы сделали неправильно, нужно этот образ как бы распаковать на USB с помощью того же Rufus или подобных программ, см. https://remontka.pro/boot-usb/
Ответить
хочузнать
Здравствуйте. Dmitry, есть такие программы которые быстро закрывают доступ к файлам в папках методом ввода кодов или просто нажатием кнопки. программа интересует которая проста закрывает доступ к файлам в папке без шифрования. знаю что есть бесплатные, даже есть портативные. не могли бы вы описать несколько портативных таких программ. спасибо
Ответить
Александр
Либре офис не корректно отображает электронные таблицы созданные в Иксель майков офис
Ответить
Jurij
Ну, просто отличный сайт! Всегда нахожу ответы на возникающие вопросы и проблемы. Вот и сейчас, ночь, тишина, комп выключен, читаю форум на мобиле, как книгу. Спасибо за вашу работу!
Ответить
Dmitry
Спасибо за отзыв!
Ответить
kower
CCleaner уже можно убрать из этого списка, в помойку отличный софт превратился
Ответить
Alexandr
IrfanView — мастхэв для работы с изображениями, спасибо тебе, Irfan Skiljan
SMPlayer — видеоплейер, имхо, лучше волкова
BurnAware Free — резак дисков, кому он щас нужен?))
Sumatra PDF — наилегчайший просмотр PDF
Bandizip — любопытный архиватор, пользуюсь давно — сплошной позитив
Ответить
Aryan
)про спецслужбы улыбнуло. У меня тетя боится хранить в облаках инфу, говорит будут смотреть из яндекса ребята. Мои доводы, что лижком уж много должно быть ребят у яндекса, чтобы разглядывать фотки всей страны не принесли результата))
Ответить
Андрей
К сожалению, при сложном форматировании документа MS Office, ни один другой альтернативный офис его нормально не откроет. Хоть платный, хоть бесплатный. Проверяли коллективно.
Ответить
ilgiz
Доброго Всем! Дмитрий, у меня вопрос — существуют ли проги для размещения на рабочем столе только ярлыков? А то вечно захламляют стол скидывая на него тяжелое медиа…( Спасибо!
Дополняю — винда 10
Ответить
Dmitry
Не совсем понял вас. Кто именно скидывает? Программы как правило только ярлыки там и создают, а место сохранения медиа — это уже выбор пользователя.
Ответить
ilgiz
Дети мои размещают, скидывают. я уследить не успеваю. хочу чтобы комп сам запрещал им хранить фото и видео при скидывании на рабочий стол диск С
Ответить
Dmitry
Тогда не знаю такого метода. Ну… т.е. знаю — установить запрет записи для папки C:\Users\Имя_пользователя\Desktop в разрешениях. Но тогда и ярлыков там не создать.
Ответить
Ruslan
Можете посоветовать бесплатные программы для сканирования?)
Нужно сканировать документы по работе и фото
Ответить
Dmitry
Тут советов дать не могу определенных, так как сам не пользуюсь (ну разве что с телефона что-то иногда бывает «сканирую» в Adobe Scan), и возникни такая задача — сам бы искал что-то подходящее.
Ответить
Василий
Намного лучше чистит новый win 10 tweaker. Ccleaner может найти 600мб, а win 10 tweaker все 10гб.
Ответить
Dmitry
Вообще, статью выше конечно нужно обновить, она давнишняя уже. Про Win 10 Tweaker уже писал: https://remontka.pro/win-10-tweaker/ но я не стал бы прям всем рекомендовать эту программу.
Ответить
Любовь
Здравствуйте. После прочтения этого материала подписалась на Вашу рассылку. Здорово Вы это все описываете, так держать. Но я не увидела тут очень хорошую программу Virtual Box. Я две недели жарилась, парилась и т.д. и т.п. (ДВЕ НЕДЕЛИ, КАРЛ!), чтобы подружить купленный недавно за бесценок отличный сканер HP SJ4400c с моей семеркой. Помогла только установка в Virtual Box 2-й системы Windows XP SP3. Кому интересно — ставила старую версию с официального сайта: VirtualBox-4.3.12-93733-Win и для поддержки USB еще Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.12-93733a, потому что новейшая версия конфликтовала с каким-то обновлением 7-ки. Создала общую папку, закинула туда драйвер sj659en, скачанный с официального сайта НР. Сканер ожил и заработал с песня и плясками (моими). Мораль — не выбрасывайте старую надежную технику, выход всегда найдется.
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Dmitry
Здравствуйте. Вот всем бы ваши навыки и настырность) Я просто гляжу на женское имя, на год рождения в адресе почты (тут с моей стороны его видно) и по-хорошему удивляюсь.
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