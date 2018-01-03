Лучшие бесплатные программы на каждый день

За качественный, полезный и функциональный софт не всегда нужно платить — многие программы для самых разных каждодневных целей распространяются совершенно бесплатно. Бесплатные программы могут помочь вам в выполнении самых различных задач, не отставая заметно от своих платных аналогов. Обзор обновлен, добавлены новые системные утилиты, а также, в конце статьи — некоторые вещи развлекательного характера.

В этой статье — о лучших на мой взгляд и полностью бесплатных полезных программах, которые могут пригодиться каждому пользователю. Ниже я сознательно указываю не все возможные хорошие программы для каждой из целей, а лишь выбранные мною для себя (либо идеально подходящие для начинающего).

Выбор других пользователей может и отличаться, а держать несколько вариантов ПО для одной задачи на компьютере я считаю лишним (за исключением некоторых профессиональных случаев). Все описываемые программы будут (должны, во всяком случае) работать в Windows 10, 8.1 и Windows 7.

Отдельные материалы с подборкой лучших программ для Windows:

Работа с документами, создание таблиц и презентаций

Некоторые пользователи считают даже, что Microsoft Office является бесплатным офисным пакетом, и удивляются, когда не находят его на вновь купленном компьютере или ноутбуке. Word для работы с документами, электронные таблицы Excel, PowerPoint для создания презентаций — за все это нужно платить и в составе Windows этих программ нет (а некоторые, опять же, думают иначе).

Лучший на сегодняшний день полностью бесплатный офисный пакет программ на русском языке — это LibreOffice (ранее сюда можно было отнести и OpenOffice, но уже нет — разработка пакета, можно сказать, закончилась).

LibreOffice

Программное обеспечение является в полной мере свободным (вы можете его использовать в том числе и в коммерческих целях, например, в организации) и обладает всеми теми функциями, которые вам могут потребоваться от офисных приложений — доступна работа с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, базами данных и т.д., в том числе есть возможность открывать и сохранять документы Microsoft Office.

Более подробно о Libre Office и других бесплатных офисных пакетах в отдельном обзоре: Лучший бесплатный офис для Windows. Кстати, в этой же теме вас может заинтересовать статья Лучшие программы для создания презентаций.

Медиа проигрыватель VLC Media Player — просмотр видео, аудио, интернет-каналов

Ранее (до 2018) в качестве лучшего медиа-проигрывателя я указывал Media Player Classic, однако на сегодня моя рекомендация — бесплатный проигрыватель VLC Media Player, доступный не только для Windows, но и для других платформ, поддерживающий почти все распространенные типы медиа контента (имеет встроенные кодеки).

С помощью него вы легко и удобно можете проигрывать видео, аудио, в том числе по DLNA и из Интернета

При этом, возможности проигрывателя не ограничиваются только воспроизведением видео или аудио: с его помощью можно выполнить конвертацию видео, запись экрана и не только. Подробнее об этом и о том, где скачать VLC — VLC Media Player — больше, чем просто медиа-проигрыватель.

WinSetupFromUSB и Rufus для создания загрузочной флешки (или мультизагрузочной)

Бесплатной программы WinSetupFromUSB достаточно и для создания USB накопителей с установкой любой актуальной версии Windows и для Linux дистрибутивов. Нужно записать образ антивирусного LiveCD на флешку — это тоже можно сделать в WinSetupFromUSB и, если нужно, накопитель будет мультизагрузочным. Подробнее: Скачать WinSetupFromUSB и инструкция по использованию

Вторая бесплатная программа, которую можно рекомендовать для создания загрузочных флешек для установки Windows 10, 8 и Windows 7 на системах с UEFI/GPT и BIOS/MBR — Rufus. Также может быть полезным: Лучшие программы для создания загрузочной флешки.

CCleaner для очистки компьютера от мусора

Пожалуй, самая популярная бесплатная программа для очистки реестра, временных файлов, кэша и многого другого в вашем Windows. Имеется встроенный деинсталлятор и другие полезные инструменты. Главное преимущества, помимо эффективности — простота использования даже для начинающего пользователя. Почти все можно сделать в автоматическом режиме и навряд ли получится что-либо испортить.

Утилита постоянно обновляется, и в последних версиях появились инструменты для просмотра и удаления расширений и плагинов в браузерах и анализа содержимого дисков компьютера. Обновление: также, с выходом Windows 10 в CCleaner появился инструмент для удаления стандартных предустановленных приложений. См. также: Лучшие бесплатные программы для очистки компьютера и Эффективное использование CCleaner.

XnView MP для просмотра, сортировки и простого редактирования фотографий

Ранее в этом разделе в качестве лучшей программы для просмотра фото была указана Google Picasa, однако, компания прекратила разработку этого ПО. Теперь же для тех же целей я могу рекомендовать XnView MP, поддерживающую более 500 форматов фото и других изображений, простую каталогизацию и редактирование фотографий.

Более подробно об XnView MP, а также о других аналогах в отдельном обзоре Лучшие бесплатные программы для просмотра фото.

Графический редактор Paint.net

Каждый второй русскоязычный пользователь, конечно, мастер Photoshop. Правдами, а чаще неправдами устанавливает он его себе на компьютер, для того, чтобы однажды обрезать фотографию. Нужно ли это, если от графического редактора требуется лишь повернуть фото, разместить текст, совместить пару фотографий (не для работы, а просто так)? Делаете ли вы в фотошопе хотя бы что-то из перечисленного или он просто установлен?

По моим прикидкам (а я использую Photoshop в работе с 1999 года), большинству пользователей он не нужен, многие вообще им не пользуются, но хотят, чтобы он был, и уже несколько лет планируют однажды научиться работать в этой программе. Кроме этого, устанавливая нелицензионные версии вы не только мучаетесь, но и рискуете.

Нужно простой в изучении и качественный редактор фото? Paint.net будет отличным выбором (конечно, кто-то скажет, что Gimp будет лучше, но навряд ли проще). До тех пор, пока вы не решите заниматься обработкой фотографий действительно профессионально, большего количества функций, чем есть в бесплатном Paint.net вам не потребуется. Возможно, вас также заинтересует возможность редактировать фотографии и картинки онлайн, без установки программ на компьютер: Лучший фотошоп онлайн.

Windows Movie Maker и Киностудия Windows

Какой начинающий пользователь не хочет сделать на компьютере отличный семейный, содержащий видео с телефона и фотоаппарата, фотографии, наложенную музыку или подписи? А после этого записать свой фильм на диск? Есть многие такие инструменты: Лучшие бесплатные редакторы видео. Но, наверное, лучшей простой и бесплатной программой (если говорить о совсем начинающем пользователе) для этого будет Windows Movie Maker или Киностудия Windows.

Есть множество других программ для редактирования видео, но это — тот вариант, который можно использовать сразу без любой предварительной подготовки. Как скачать Windows Movie Maker или Киностудию с официального сайта.

Программа для восстановления данных Puran File Recovery

На этом сайте я писал о множестве программ для восстановления данных, в том числе и о платных. Каждую из них я тестировал в разных сценариях работы — при простом удалении файлов, форматировании или изменении структуры разделов. Популярная Recuva очень проста и удобна в использовании, но успешно справляется лишь в простых случаях: при восстановлении удаленных данных. Если же сценарий более сложный, например, форматирование из одной файловой системы в другую, Recuva не срабатывает.

Из простых бесплатных программ для восстановления данных на русском языке, показавших наилучшую эффективность я могу выделить Puran File Recovery, результат восстановления в которой, пожалуй, лучше чем в некоторых платных аналогах.

Подробно о программе, её использовании и о том, где скачать: Восстановление данных в Puran File Recovery. Также будет полезным: Лучшие программы восстановления данных.

Программы AdwCleaner и Malwarebytes Antimalware для удаления вредоносного ПО, Adware и Malware

Проблема вредоносных программ, которые не являются вирусами (а потому их и не видят антивирусы), но вызывают нежелательное поведение, например, всплывающую рекламу в браузере, появление окон с неизвестными сайтами при открытии браузера, в последнее время очень актуальна.

Для того, чтобы избавиться от такого вредоносного ПО идеально подойдут утилиты AdwCleaner (причем она работает без установки) и Malwarebytes Antimalware. В качестве дополнительной меры можно попробовать RogueKiller.

Об этих и других программах для борьбы с вредоносным софтом

Aomei Partition Assistant для того, чтобы разбить диск или увеличить диск C

Восстанавливать загрузочную запись

Конвертировать диск из GPT в MBR и обратно

Изменять структуру разделов нужным вам образом

Клонировать HDD и SSD

Работать с загрузочной флешки

Конвертировать NTFS в FAT32 и обратно.

Evernote и OneNote для заметок

На самом деле, те, кто занимаются хранением заметок и разнообразной информации в разнообразных программах-записных книжках, могут предпочитать не Evernote, а другие варианты подобного программного обеспечения.

Однако, если вы раньше этим не занимались, рекомендую начать именно с Evernote или Microsoft OneNote (с недавних пор полностью бесплатный для всех платформ). Оба варианта удобны, обеспечивают синхронизацию заметок на всех устройствах и в них легко разобраться вне зависимости от уровня подготовки. Но даже если вам понадобятся какие-то более серьезные функции для работы с вашей информацией, скорее всего вы обнаружите их в этих двух программах.

7-Zip — архиватор

Если вам требуется удобный и бесплатный архиватор, умеющий работать со всеми распространенными типами архивов — 7-Zip — ваш выбор.

Архиватор 7-Zip работает быстро, удобно встраивается в систему, легко распакует zip и rar архивы, а при необходимости что-то упаковать сделает это с одним из максимальных коэффициентов сжатия среди программ этой категории. См. Лучшие архиваторы для Windows.

Ninite чтобы установить все это быстро и чисто

Многие сталкиваются с тем, что при установке даже нужной программы и даже с официального сайта, она устанавливает что-то еще, уже не столь нужное. И от чего потом бывает проблематично избавиться.

Этого можно легко избежать, например, с помощью сервиса Ninite, который помогает скачать чистые официальные программы в их последних версиях и избежать появления чего-то еще на компьютере и в браузере.

Как использовать Ninite и чем он хорош

Ashampoo Burning Studio Free для записи дисков CD и DVD, создания ISO образов

Несмотря на то, что сейчас все реже записывают что-то на диски, для кого-то программы записи дисков все еще могут быть актуальны. Лично мне пригождаются. И вовсе необязательно иметь какой-либо пакет Nero для этих целей, вполне подойдет такая программа, как Ashampoo Burning Studio Free — в ней есть все, что нужно.

Подробно об этой и других программах для записи дисков: Бесплатные программы для записи дисков CD и DVD

Браузеры и Антивирусы

А вот про лучшие бесплатные браузеры и антивирусы я в этой статье писать не буду, так как всякий раз, как я затрагиваю тему, в комментариях тут же появляются те, кто недовольны. Не важно, какие именно из программ я назвал лучшими, доводов почти всегда два — тормозит систему и через них за нами следят спецслужбы (наши и не наши). Отмечу лишь один материал, который может пригодиться: Лучший антивирус для Windows 10.

Так что по этому пункту будет кратко: почти все браузеры и бесплатные антивирусы, которые у вас на слуху, вполне себе хорошие. Отдельно можно отметить появившийся в Windows 10 браузер Microsoft Edge. У него есть недостатки, но, пожалуй, это тот браузер Microsoft, который будет пользоваться популярностью у многих пользователей.

Дополнительные программы для Windows 10 и 8.1

С выходом новых систем Microsoft, особую популярность получили программы, меняющие меню Пуск на стандартное из 7-ки, различные утилиты для оформления и не только. Вот некоторые из них, которые вам могут пригодиться:

Classic Shell для Windows 10 и 8.1 — позволяет вернуть меню Пуск из Windows 7 в новые ОС, а также гибко настроить его. См. Классическое меню Пуск для Windows 10.

Бесплатные гаджеты для Windows 10 — работают и в 8-ке, и представляют собой стандартные гаджеты из Windows 7, которые можно разместить на рабочем столе 10-ки.

FixWin 10 — программа для автоматического исправления ошибок Windows (причем не только 10-ой версии). Примечательна тем, что в ней собраны самые распространенные проблемы, которые случаются у пользователей и исправить их можно либо нажатием одной кнопки, либо прямо в программе увидеть инструкцию, как это сделать вручную. К сожалению, только на английском языке.

Ну и в завершение еще одно: стандартные игры для Windows 10 и 8.1. За более чем 10 лет наши пользователи так привыкли к пасьянсу Косынка и Паук, Cаперу и другим стандартным играм, что их остутствие или даже просто изменение интерфейса в последних версиях многими воспринимается болезненно.

Но ничего страшного. Это легко можно исправить — Как скачать пасьянсы и другие стандартные игры для Windows 10 (работает и в 8.1)

Еще кое-что

Я не стал писать о некоторых других программах, особенной пользы от которых для большинства моих читателей не будет, поскольку их использование требуется лишь для сравнительного узкого круга задач. Поэтому здесь нет Notepad++ или Sublime Text, FileZilla или TeamViewer и других таких очень нужных мне вещей. Также не стал и писать об очевидных вещах, таких как Skype. Также добавлю, что скачивая где-либо бесплатные программы, стоит проверить их на VirusTotal.com, они могут содержать что-либо не вполне желательное на вашем компьютере.