Как скачать пробную версию Microsoft Office

Если вы решите скачать пробный Microsoft Office, зайдете на официальный сайт и нажмете кнопку «Попробовать бесплатно на месяц», вместо загрузки вы увидите сообщение «Для покупки Microsoft Office, пожалуйста, обратитесь к розничному продавцу». Более того, если загрузка снова заработает, согласно условиям, она требует кредитную карту, хоть в первый месяц с нее ничего и не снимается. Но это не то, что нам нужно, нам нужен именно пробный офис 365 или 2019 на русском, без карты, и мы можем его получить.

В этой инструкции — два способа бесплатно скачать и установить пробную версию Microsoft Office 365 или 2019 на один месяц с официального сайта, причем эти методы также предусматривают однократное продление бесплатной лицензии, а установка возможна на 5 устройствах. Также может быть интересно: Лучшие бесплатные аналоги Office.

Получение пробной версии Microsoft Office 365

Обновление: этот метод перестал работать, используйте второй раздел инструкции. Официальная страница пробной версии Майкрософт Office — https://products.office.com/ru-RU/try однако, на момент написания этой инструкции кнопка «Попробовать бесплатно» не работает. Тем не менее, решение есть и выглядит оно следующим образом:

На указанной странице нажмите «Купить Office». Пролистайте страницу вниз до пункта «Office для дома и бизнеса 2019» и нажмите «Подробнее». На следующей странице вы увидите несколько версий Microsoft Office: столбцы Office 365 Бизнес и Office 365 Бизнес Премиум внизу имеют пункт «Попробовать бесплатно», нажимаем по нему. На следующей странице следует указать данные себя и своей компании. Они не проверяются, так что компанию вы можете создать себе сами. Далее потребуется создать ID пользователя (отличный от учетной записи Майкрософт, если у вас таковая есть) для входа и управления вашей подпиской. Банковская карта или что-то подобное не потребуется. А затем нажмите «Создать учетную запись» внизу. На завершающем этапе потребуется указать номер телефона для получения кода активации, судя по информации на странице, этот номер нигде не сохраняется. После активации вам достаточно перейти на страницу portal.office.com с теми данными, которые вы регистрировали на 5-м шаге. Можно просто нажать по стрелке внизу окна.

Готово, теперь нам доступна пробная версия Microsoft Office — нажмите «Установить Office», а затем выберите либо «Приложения Office 365», либо пункт «Другие варианты установки», если вам нужно выбрать разрядность или другой язык офиса (по умолчанию — русский).

Будет загружен файл установщика, запустите его для начала установки, по завершении установки вы получите готовые к использованию программы Microsoft Office. При первом запуске Word, Excel или другой программы вам потребуется указать учетную запись для активации Office — нужно использовать идентификатор пользователя, полученный на 7-м шаге. Если на вашем компьютере присутствует личная учетная запись Майкрософт, то она будет указана в качестве используемой по умолчанию и выбирать её не следует, так как для нее лицензия отсутствует, нажмите «Использовать другую учетную запись».

После ввода данных учетной записи Office будет активирован, и вы можете приступать к работе с пробной версией программ Word, Excel, PowerPoint и других.

Бесплатная ознакомительная версия Microsoft Office

Помимо пробных версий, у Microsoft в разделе официального сайта на разделе сайта Evaluation Center доступны ознакомительные варианты программ, предназначенные для ознакомления и оценки программного обеспечения, есть там и Microsoft Office. В чем отличия между пробной и ознакомительной версией? Для нас, обычных пользователей — никаких, разница скорее в формулировках «Полная ознакомительная версия» и «Пробная версия» и целях — оценка ПО и пробное использование перед покупкой.

Чтобы скачать Microsoft Office при использовании этого метода, используйте следующие шаги:

На главной странице https://www.microsoft.com/ru-ru/evalcenter/ выберите Office, а затем — Office 365 ProPlus. Заполните предложенные поля. Потребуется указать данные о компании, думаю, справитесь. Все остальные шаги копируют описанные в предыдущем способе под номерами 4-7 и далее, только в итоге мы получаем не Office 365 Бизнес, а Office 365 ProPlus.

В результате вы получите точно такие же работающие программы Microsoft Office, а также дополнительные инструменты для бизнеса.

Продление пробной подписки Office

Условия использования ознакомительной и пробной версии Microsoft Office сообщают, что за 5 дней до окончания подписки будет доступно «Пробное продление», значит теоретически эти версии можно использовать не 30, а 60 дней.

Как именно будет происходить продление — сказать не могу: возможно, это предложит сделать само офисное приложение, а возможно соответствующий пункт появится в настройках учетной записи на portal.office.com при входе с учетной записью, созданной на ваша_компания.onmicrosoft.com для активации пробного офиса.