Восстановление загрузчика Windows 10

Если после установки второй ОС, попыток воспользоваться свободным местом на скрытых разделах диска или их форматирования, в случае системных сбоев, при экспериментах с EasyBCD и в других случаях вы столкнулись с тем, что Windows 10 не загружается, сообщая «An operating system wasn’t found», «No bootable device found. Insert boot disk and press any key», то, возможно, вам требуется восстановление загрузчика Windows 10, о чем и пойдет речь ниже.

Вне зависимости от того, UEFI у вас или BIOS, установлена ли система на GPT диск со скрытым FAT32 разделом EFI загрузки или на MBR с разделом «Зарезервировано системой», действия по восстановлению будут одинаковыми для большинства ситуаций. Если ничто из нижеописанного не помогает, попробуйте Сброс Windows 10 с сохранением данных (третьим способом). Примечание: ошибки, подобные указанным выше, необязательно вызваны поврежденным загрузчиком ОС. Причиной может оказаться вставленный компакт-диск или подключенный USB-накопитель (попробуйте вынуть), новый дополнительный жесткий диск или проблемы с имеющимся жестким диском (прежде всего взгляните, а виден ли он в БИОС).

Автоматическое восстановление загрузчика

Среда восстановления Windows 10 предлагает опцию восстановления при загрузке, которое работает на удивление хорошо и в большинстве случаев оказывается достаточным (но не всегда). Чтобы восстановить загрузчик данным способом, проделайте следующие действия.

Загрузитесь с диска восстановления Windows 10 или загрузочной флешки с Windows 10 в той же разрядности, что и ваша система (диска). Для выбора накопителя для загрузки можно использовать Boot Menu. В случае загрузки с установочного накопителя, на экране после выбора языка внизу слева нажмите пункт Восстановление системы. Выберите пункт Поиск и устранение неисправностей, а затем — Восстановление при загрузке. Выберите целевую операционную систему. Дальнейший процесс будет произведен автоматически.

По завершении вы либо увидите сообщение о том, что восстановление не удалось, либо компьютер автоматически перезагрузится (не забудьте вернуть загрузку с жесткого диска в БИОС) уже в восстановленную систему (но не всегда).

Если описанный способ не помог решить проблему, переходим к более результативному, ручному способу.

Процедура восстановления вручную

Для восстановления загрузчика вам потребуется либо дистрибутив Windows 10 (загрузочная флешка или диск), либо диск восстановления Windows 10. Если вы ими не обзавелись, придется воспользоваться другим компьютером для их создания. Подробнее о том, как сделать диск восстановления можно прочитать в статье Восстановление Windows 10.

Следующий этап — загрузиться с указанного носителя, поставив загрузку с него в БИОС (UEFI), либо используя Boot Menu. После загрузки, если это установочная флешка или диск, на экране выбора языка нажмите клавиши Shift + F10 или Shift+Fn+F10 на некоторых ноутбуках (откроется командная строка). Если это диск восстановления в меню выберите Диагностика — Дополнительные параметры — Командная строка.

В командной строке введите по порядку три команды (после каждой нажимаем Enter):

diskpart list volume exit

В результате выполнения команды list volume, вы увидите список подключенных томов. Запомните букву того тома, на котором располагаются файлы Windows 10 (в процессе восстановления это может быть не раздел C, а раздел под какой-либо другой буквой).

В большинстве случаев (на компьютере только одна ОС Windows 10, скрытый раздел EFI или MBR в наличии), для того, чтобы восстановить загрузчик, достаточно после этого выполнить одну команду:

bcdboot C:\windows (где вместо C может потребоваться указать другую букву, о чем было сказано выше).

Примечание: если на компьютере несколько ОС, например, Windows 10 и 8.1, вы можете выполнить эту команду дважды, в первом случае указав путь к файлам одной ОС, во втором — другой (не сработает для Linux и XP. Для 7-ки зависит от конфигурации).

После выполнения этой команды вы увидите сообщение о том, что файлы загрузки успешно созданы. Можно попробовать перезагрузить компьютер в обычном режиме (вынув загрузочную флешку или диск) и проверить, загружается ли система (после некоторых сбоев загрузка происходит не сразу после восстановления загрузчика, а после проверки HDD или SSD и перезагрузки, также может проявиться ошибка 0xc0000001, которая в этом случае также обычно исправляется простой перезагрузкой).

Второй способ восстановить загрузчик Windows 10

Если вышеописанный способ не сработал, то возвращаемся в командную строку так же, как делали это ранее. Вводим команды diskpart, а потом — list volume. И изучаем подключенные разделы дисков.

Если у вас система с UEFI и GPT, в списке вы должны увидеть скрытый раздел с файловой системой FAT32 и размером 99-300 Мб. Если же BIOS и MBR, то должен обнаружиться раздел размером 500 Мб (после чистой установки Windows 10) или меньше с файловой системой NTFS. Вам требуется номер этого раздела N (Том 0, Том 1 и т.д.). Также обратите внимание на букву, соответствующую разделу, на котором хранятся файлы Windows.

Введите по порядку следующие команды:

select volume N format fs=fat32 или format fs=ntfs (в зависимости от того, какая файловая система на разделе). assign letter=Z (присваиваем букву Z этому разделу). exit (выходим из Diskpart) bcdboot C:\Windows /s Z: /f ALL (где C: — диск с файлами Windows, Z: — буква, которую мы присвоили скрытому разделу). Если у вас несколько ОС Windows, повторите команду для второй копии (с новым расположением файлов). diskpart list volume select volume N (номер скрытого тома, которому мы присваивали букву) remove letter=Z (удаляем букву, чтобы том не отображался в системе, когда мы перезагрузимся). exit

По завершении, закрываем командную строку и перезагружаем компьютер уже не с внешнего загрузочного накопителя, проверяем, загружается ли Windows 10.

Видео инструкция

Надеюсь, изложенная информация сможет вам помочь. Кстати, можно попробовать также и «Восстановление при загрузке» в дополнительных параметрах загрузки или с диска восстановления Windows 10. К сожалению, не всегда все проходит гладко, и проблема легко решается: часто (при отсутствии повреждений HDD, что тоже может быть) приходится прибегать к переустановке ОС. Также для восстановления можно попробовать простую команду bootrec.exe /fixboot (см. Использование bootrec.exe для исправления загрузочных записей).