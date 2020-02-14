Восстановление загрузчика Windows 10
Если после установки второй ОС, попыток воспользоваться свободным местом на скрытых разделах диска или их форматирования, в случае системных сбоев, при экспериментах с EasyBCD и в других случаях вы столкнулись с тем, что Windows 10 не загружается, сообщая «An operating system wasn’t found», «No bootable device found. Insert boot disk and press any key», то, возможно, вам требуется восстановление загрузчика Windows 10, о чем и пойдет речь ниже.
Вне зависимости от того, UEFI у вас или BIOS, установлена ли система на GPT диск со скрытым FAT32 разделом EFI загрузки или на MBR с разделом «Зарезервировано системой», действия по восстановлению будут одинаковыми для большинства ситуаций. Если ничто из нижеописанного не помогает, попробуйте Сброс Windows 10 с сохранением данных (третьим способом). Примечание: ошибки, подобные указанным выше, необязательно вызваны поврежденным загрузчиком ОС. Причиной может оказаться вставленный компакт-диск или подключенный USB-накопитель (попробуйте вынуть), новый дополнительный жесткий диск или проблемы с имеющимся жестким диском (прежде всего взгляните, а виден ли он в БИОС).
- Автоматическое восстановление загрузчика Windows 10
- Простое восстановление вручную
- Второй метод восстановить загрузчик Windows 10 вручную
- Видео инструкция
Автоматическое восстановление загрузчика
Среда восстановления Windows 10 предлагает опцию восстановления при загрузке, которое работает на удивление хорошо и в большинстве случаев оказывается достаточным (но не всегда). Чтобы восстановить загрузчик данным способом, проделайте следующие действия.
- Загрузитесь с диска восстановления Windows 10 или загрузочной флешки с Windows 10 в той же разрядности, что и ваша система (диска). Для выбора накопителя для загрузки можно использовать Boot Menu.
- В случае загрузки с установочного накопителя, на экране после выбора языка внизу слева нажмите пункт Восстановление системы.
- Выберите пункт Поиск и устранение неисправностей, а затем — Восстановление при загрузке. Выберите целевую операционную систему. Дальнейший процесс будет произведен автоматически.
По завершении вы либо увидите сообщение о том, что восстановление не удалось, либо компьютер автоматически перезагрузится (не забудьте вернуть загрузку с жесткого диска в БИОС) уже в восстановленную систему (но не всегда).
Если описанный способ не помог решить проблему, переходим к более результативному, ручному способу.
Процедура восстановления вручную
Для восстановления загрузчика вам потребуется либо дистрибутив Windows 10 (загрузочная флешка или диск), либо диск восстановления Windows 10. Если вы ими не обзавелись, придется воспользоваться другим компьютером для их создания. Подробнее о том, как сделать диск восстановления можно прочитать в статье Восстановление Windows 10.
Следующий этап — загрузиться с указанного носителя, поставив загрузку с него в БИОС (UEFI), либо используя Boot Menu. После загрузки, если это установочная флешка или диск, на экране выбора языка нажмите клавиши Shift + F10 или Shift+Fn+F10 на некоторых ноутбуках (откроется командная строка). Если это диск восстановления в меню выберите Диагностика — Дополнительные параметры — Командная строка.
В командной строке введите по порядку три команды (после каждой нажимаем Enter):
- diskpart
- list volume
- exit
В результате выполнения команды list volume, вы увидите список подключенных томов. Запомните букву того тома, на котором располагаются файлы Windows 10 (в процессе восстановления это может быть не раздел C, а раздел под какой-либо другой буквой).
В большинстве случаев (на компьютере только одна ОС Windows 10, скрытый раздел EFI или MBR в наличии), для того, чтобы восстановить загрузчик, достаточно после этого выполнить одну команду:
bcdboot C:\windows (где вместо C может потребоваться указать другую букву, о чем было сказано выше).
Примечание: если на компьютере несколько ОС, например, Windows 10 и 8.1, вы можете выполнить эту команду дважды, в первом случае указав путь к файлам одной ОС, во втором — другой (не сработает для Linux и XP. Для 7-ки зависит от конфигурации).
После выполнения этой команды вы увидите сообщение о том, что файлы загрузки успешно созданы. Можно попробовать перезагрузить компьютер в обычном режиме (вынув загрузочную флешку или диск) и проверить, загружается ли система (после некоторых сбоев загрузка происходит не сразу после восстановления загрузчика, а после проверки HDD или SSD и перезагрузки, также может проявиться ошибка 0xc0000001, которая в этом случае также обычно исправляется простой перезагрузкой).
Второй способ восстановить загрузчик Windows 10
Если вышеописанный способ не сработал, то возвращаемся в командную строку так же, как делали это ранее. Вводим команды diskpart, а потом — list volume. И изучаем подключенные разделы дисков.
Если у вас система с UEFI и GPT, в списке вы должны увидеть скрытый раздел с файловой системой FAT32 и размером 99-300 Мб. Если же BIOS и MBR, то должен обнаружиться раздел размером 500 Мб (после чистой установки Windows 10) или меньше с файловой системой NTFS. Вам требуется номер этого раздела N (Том 0, Том 1 и т.д.). Также обратите внимание на букву, соответствующую разделу, на котором хранятся файлы Windows.
Введите по порядку следующие команды:
- select volume N
- format fs=fat32 или format fs=ntfs (в зависимости от того, какая файловая система на разделе).
- assign letter=Z (присваиваем букву Z этому разделу).
- exit (выходим из Diskpart)
- bcdboot C:\Windows /s Z: /f ALL (где C: — диск с файлами Windows, Z: — буква, которую мы присвоили скрытому разделу).
- Если у вас несколько ОС Windows, повторите команду для второй копии (с новым расположением файлов).
- diskpart
- list volume
- select volume N (номер скрытого тома, которому мы присваивали букву)
- remove letter=Z (удаляем букву, чтобы том не отображался в системе, когда мы перезагрузимся).
- exit
По завершении, закрываем командную строку и перезагружаем компьютер уже не с внешнего загрузочного накопителя, проверяем, загружается ли Windows 10.
Видео инструкция
Надеюсь, изложенная информация сможет вам помочь. Кстати, можно попробовать также и «Восстановление при загрузке» в дополнительных параметрах загрузки или с диска восстановления Windows 10. К сожалению, не всегда все проходит гладко, и проблема легко решается: часто (при отсутствии повреждений HDD, что тоже может быть) приходится прибегать к переустановке ОС. Также для восстановления можно попробовать простую команду bootrec.exe /fixboot (см. Использование bootrec.exe для исправления загрузочных записей).
Комментарии (662) к Восстановление загрузчика Windows 10
Александр
Спасибо, очень помогли!
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Третьяков Антон
Здравствуйте, я делал в точности как во втором способе. Я случайно выбрал не тот том (тот который основной) и теперь у меня вылезла ошибка Missing operating system. Помогите пожалуйста
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Dmitry
Здравствуйте.
Если вы имеете в виду, что основной том форматировали, как во втором способе, то, к сожалению, теперь переустанавливать систему
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Третьяков Антон
Нет дело в том, что я выбрал не тот том и прервал форматирование. После этого вылезла эта ошибка missing operating system. После, с помощью некоторых манипуляций я открыл командную строку и увидел что мой основной диск вместо ntfs, отображается как raw. Поможет ли простое переустановление виндовса?
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Dmitry
Поможет.
А можно попробовать и восстановить том, правда делать это придется с LiveCD и использовать средства для восстановления удаленных разделов
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Третьяков Антон
Спасибо, я обязательно попробую
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Константин
Сработало когда форматнул скрытый раздел. Спасибо.
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Александр
Большое спасибо, второй способ помог вернуть к жизни комп)))
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Thunderbaud
Второй ручной способ с добавлением-удалением буквы спас! Огромная благодарность за короткое, четкое и ясное описание!!!
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Дима Мельников
У меня ни один способ не помог и теперь еще выдаёт чёрный экран с надписью ошибка Missing operating system и основной
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Dmitry
Спасибо огромное! 2й способ+восстановление загрузчика (закончил восстанавливать с ошибкой), но потом винда продолжила загрузку
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Иван
Привет всё сделал всё сработало первая ошибка потом перезагрузка и бесконечно грузит так и не попал на рабочий стол
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kopirovanie
Расскажу как работать со своими файлами в загрузчике Windows 10, не используя командную. Сначала в uefi (bios) отключаем secure boot — disabled. Перезагружаемся и возвращаемся в загрузчик Windows 10. Выбираем вкладку поиск и устранение неисправностей потом дополнительные параметры потом восстановление образа системы. Там показывается окно где рекомендуется зайти на сайт, но нас не интересует. Нажимаем дальше. потом выскакивает предложение о поиске драйверов на английском нажимаем ок. видим окно в котором выбираем вкладку advanced и попадаем в мой компьютер где можем работать со своими файлами на компьютере. Копируем необходимые файлы. Когда вставляете файлы на флешку или куда вы хотите. Мышка превращается в песочные часы. Когда мышка стала нормальной перенос закончен. Также здесь можно удалять файлы с диска, чтобы освободить место для загрузки новой Windows 10. Если на диске достаточно места, я освободил 30 гб ( у меня загрузка новая виндовс заняла 15 гб), то новая виндовс 10 загрузилась без потери данных на компьютере. Все ваши программы перешли в папку windows old.
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Александр
Хочу поблагодарить за способы, расскажу как у меня прошло. Изначально с загрузочной флешки пробовал восстановить с помощью точек восстановления, но ни одна точка не прошла, была ошибка при извлечении файлов. После того, как провел второй способ с форматированием и изменением буквы загрузчика также выдавал ошибку файла mountmgr.sys. Но я попробовал после этого откатить к точке восстановления и оно прошло, комп воскрес. Даже если честно до конца не увидел связь, но это произошло, поэтому благодарю
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Snarkus
Для меня инструкция не сразу сработала. При создании раздела нужно указывать не primary а EFI. Плюс до кучи создал MSR. После этого заработало.
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Вадим
Спасибо большое за статью! Если удалили раздел с загрузочной областью или как я вынули с ней диск (и отформатировали :)) то можно загрузится с загрузочной флешки создать раздел фат32 на 500мб, и сделать все как описано в статье, в последнем способе! Мне помогло!
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test996
Стоит добавить что для MBR загрузочный раздел нужно сделать активным через diskpart
sel par N
active
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danil
Здравствуйте у меня ошибка kernel power 41.
У меня ноутбук acer перезагружается, как только включаю он сразу же перезагружается, я все проверил оперативку, жесткий диск, питания и не помогло. Я не знаю че делать. Он даже в биосе перезагружается, я не могу на рабочий стол зайти даже
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Dmitry
Здравствуйте.
Если даже в БИОСе перезагружается — то что-то аппаратное: проблемы с питанием, сильный перегрев, а может и что-то серьезнее, тут лучше в мастерской смотреть.
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Meirbek
После команды list volume отображается всего два тома, это ссд м2 и сама загрузочная флешка. Ссд без буквы а флешка с буквой С. Винда была раньше на хдд, но после я ее установил на ссд м2. Теперь я заменил хдд на новый ссд сата 2.5, после чего перестала грузится винда (загрузчик остался на хдд). Мне нужно вставить хдд обратно и восстанавливать с ним, или же дело не в этом?
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Dmitry
Здравствуйте.
В режиме UEFI установлена система была? Если да, используйте способ с созданием EFI-раздела из этой статьи (не важно, что она про 11-ю): https://remontka.pro/fix-bootloader-windows-11/
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Meirbek
Большое спасибо, помогло
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Костя
Здравствуйте а что делать если ноутбук не запускается из за обновления драйвер? И появляется автоматическое восстановление
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Dmitry
Здравствуйте.
Возможно, какой-то несовместимый драйвер? Или используется какая-нибудь программа для обновления драйверов, а не ручное обновление.
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Александр
Обратная задача
Поставил Win 11 на ноут Acer 7 с SSD в качестве жёсткого.
ОС не понравилась как и сам ноут.
Решил вернуть в первозданном виде в магазин.
Отформатировал в Linux-е с USB-Flash-ки системный диск SSD с Виндой.
Windows 11 — физически удалена.
И тут вылезла подства — закрузчик Вин 11 остался в загрузчике BIOS.
Как удалить запись из загрузчика БИОС, оставив изначально заводскую Shell и не вскрывая корпус ноута???
Эта проблема оказалось не по зубам знакомым сисадминам.
Может вы сможете помочь?
Спасибо!
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Dmitry
Здравствуйте.
С Live CD удалите все разделы с диска, там, по всей вероятности остался небольшой раздел FAT32 — там загрузчик и расположен. А уже после удаления разделов можете ничего не делать, а можете создать один новый раздел на все пространство диска и форматировать его.
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сергей
Ничего из описанного не помогло (( Помогла переустановка Виндовс , был создан новый загрузчик (во время установки новой Винды) . У меня на диске D лежал архивчик диска С (но без зарезервированного системой раздела) я откатил винду со всеми программами и моими настройками, пользуюсь Aomei Backupper , и радуюсь))) Если загрузчик удалён с диска ничего из перечисленного выше не поможет ((( только переустановка .
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Алексей
Здравствуйте! Спасибо большое за сайт, много полезной и понятной информации!
У меня перестала грузится W10, перепробовал все способы, загрузочную флешку не видел. Был установочный диск с W7, собственно с него и все манипуляции и делал, в итоге установил семерку на отдельный диск (догадался не поверх 10-ки)) и при перезагрузке выдал на выбор какую ОС запускать — 7 или 10. И, о чудо, 10-ка запустилась! Создал загрузочный диск, вроде создал загрузочный раздел (по инструкции с сайта), теперь надо бы 7-ку удалить… А не вернется ли все во мрак опять?
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Dmitry
Здравствуйте.
По идее вы можете загрузиться в 10-ку, там Win+R — msconfig и на вкладке «загрузка» убрать 7-ку (она пропадет из меню загрузки).
А потом просто диск с ней форматнуть, например.
Если я ситуацию правильно себе представляю, то все будет в порядке (при условии что загрузчик не где-то на диске с 7-кой и вы его удалите).
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Kirill
Здравствуйте, пытался сделать по второму способу и на команде format fs=fat32 пишет «Ошибка службы виртуальных дисков : Носитель защищён от записи.»
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Dmitry
Здравствуйте.
А с диском никаких проблем нет (не наблюдались до появления проблемы)? Просто если это SSD, например, то он при неисправностях (или истечения срока службы) может уходить в защиту от записи как раз.
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Q
Здравствуйте, у меня очень нестандартная проблемма.
В общем, я не могу нормально загружаться в систему.
И так, что же я сделал? Изначально я залез в биос и изменил там приоритет загрузки и еще поставил биос Legacy) , то есть выставил флешку в самый вверх, теперь система всё время пытается запустился с флешки, и на загрузке зависает, но если я перезагружу ноутбук n-e количество раз, я все же попадаю в полноценную виндовс.
Перейду к делу, у меня не получается повторно перейти в биос, я думал что это из-за быстрой загрузки, через реестр убрал быструю загрузку, когда попал в полноценную систему, но это не помогло. Единственное что работает при загрузке логотипа Dell, это f8.
Но вот только там одни не нужные параметры.
Что ж мне делать с биосом?
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Dmitry
Здравствуйте.
А если не f2 при включении попробовать а Fn+F2
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Oleg
Спасибо большое! Заработал SSD, только во бтором способе. В 5-ом пункте: (ALL заменил на UEFI), bcdboot C:\Windows /s Z: /f ALL (где C: — диск с файлами Windows, Z: — буква, которую мы присвоили скрытому разделу).
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Хрен
В общем… Решил я себе включить resizable bar для карты nvidia и чипсета z490. Ибо покоя нет. Обновил UEFI. Отключил совместимость с bios. Загрузился с live usb и конвертировал системный диск из mbr в gpt. И ос не захотела работать. Да ладно! Штошъ, сражаться так сражаться. Установочная флеш на захотела восстанавливать ос. Пф! Вручную тоже через строку.
И тут я нашел эту статью. Терять нечего. Форматнул резервный раздел в fat32. Дальше всё как в тексте… И, чудо! Win10 загрузилась! И resizable bar активен! Я не знаю как работает эта магия. Bcdboot взял резервную копию таблицы с системного диска? Не понимаю. Надеюсь, что система не упадет. Хотя… Переустановка не пугает, диск отельный.
Всё из-за того, что 10ку поставил с активным csm в UEFI. Нашел эту статью по запросу «восстановить загрузчик windows 10». Век учись.
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Денис
Добрый день!
На ПК стоит SSD (системный Win10) и HDD. После замены (через клонирование) SSD слетела загрузка, восстановил через загрузочную флешку->автоматическое восстановление системы, винда загружается, всё заработало.
Однако заметил, что скрытый загрузочный раздел 50 Mb размещен на старом HDD, а система на SSD. Не понимаю, почему так.
Есть ли возможность перенести этот скрытый загрузочный раздел на SSD, чтобы можно было убрать/отключить HDD из стстемы???
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Dmitry
Здравствуйте.
Да, это возможно, вот здесь шаги необходимые описаны: https://remontka.pro/move-bootloader-other-disk-windows/
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Дмитрий
Большое спасибо! С Вашей помощью получилось вручную восстановить загрузчик посде клонирования SSD. Всегда с большим интересом читаю Ваши материалы. Пожалуй лучшая подача информации. Просто и доходчиво. Практически на любой вопрос у вас можно найти ответ на него. Огромное спасибо за Ваш труд!
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Dmitry
Спасибо за отзыв!
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Роман
Спасибо! Как раз такая ситуация — случайно удалил систему через конфигуратор, пытаясь разобраться, почему же ssd не видится как загрузочный, и как скрыть неиспользуемую систему.
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Алексей
Добрый день!
Прошу помощи разобраться в проблеме …
Имеется системник с предустановленной ОС, наклеена этикетка Windows 10 PRO for OEM software x20-19608.
В какой-то момент при работе с документами был висяк, который убрали только через Reset.
После этого идет попытка загрузки системы, крутится стандартный кружок с точками, через 1-2 минуты перезагрузка.
Имеется штатное средство восстановления. Оно ничего восстановить не может.
Что пробовал:
1). sfc /scannow — повреждений нет
2). смотрелся диск через Victoria, битых секторов нет, переназначенные есть, но не много.
3). подключался диск к другому компу, все разделы на месте. проверяли sfc /scannow (через offbootdir, offwindir) — повреждений нет.
4). через командную строку восстанавливался загрузчик с предварительным форматированием раздела и последующей проверкой bcdedit (все строки нахождения указаны верно).
5). через командную строку восстанавливался загрузчик с предварительным удалением раздела восстановления, загрузчика и файла разметки GPT (MSR), последующим пересозданием и последующей проверкой bcdedit (все строки нахождения указаны верно).
Итог: не загружается система, так же крутится стандартный кружок с точками, через 1-2 минуты перезагрузка. Но уже потом появляется BSOD 0xc0000098 File:\BCD (или иногда BSOD 0xc0000001 File:\BCD).
Не пойму что не так, возможно что-то упускаю из вида.
Систему нужно оставить, не переставляя, п.э. приходится заморачиваться.
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Dmitry
Здравствуйте!
А точек восстановления нет случайно? Есть у меня подозрение, что что-то в самой системе а не загрузчиках/диске и точки восстановления (воспользоваться можно из среды восстановления, с флешки, с WinPE) могли бы сработать, а в вашем списке опробованных вариантов нет такого пункта.
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Алексей
Точек восстановления нет, забыл об этом написать.
Тоже сразу хотел попытаться откатить систему.
Единственное, что не попробовал еще, это восстановление образа Windows с помощью DISM /RestoreHealth. Там при указании атрибута /limitaccess вроде как можно восстановить из сохраненной копии системы.
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Amarok
Здравствуйте, у меня проблема в следующем:
В компьютере был один хдд диск с вин 10
Приобрел б/у м2 ссд , там тоже установлена вин 10. При подключении м2 на мат. Плату, ОС грузит только с него, весь uefi (биос) уже прошерстил, пробовал по разному. Есть небольшие особенности: когда ставлю приоритет загрузки хдд выше м2 — компьютер ребутится и все равно грузит м2.
После загрузки ОС видит хдд , взаимодействует отлично. Хдд диск в полном порядке.
При отсоединении м2 ссд — ОС с хдд запускается в штатном режиме, все отлично.
Мат плата gigabyte h310m s2h.
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Dmitry
Здравствуйте.
По идее нам требуется добавить в загрузчик который на m.2 запись для Windows с HDD.
Проще всего (и обычно срабатывает) — простая команда вида:
Из запущенной Windows с указанием места установки второй Windows
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Lex Luther
Очень полезная инфа, уже 3 раза спасала данные и ссдшники)
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