Windows 10 без активации — как долго можно использовать и какие есть ограничения

Windows 10 стала куда менее привередливой в плане активации, чем предыдущие версии ОС: возможна активация по ключу Windows 7 или 8 (8.1), если система была хоть однажды активирована на компьютере, то в дальнейшем при установке той же редакции Windows 10 на этот же компьютер она будет активирована автоматически, также стал необязателен ввод ключа при установке: вы легко можете установить Windows 10 с официального сайта Майкрософт на чистый компьютер, в виртуальную машину или в Boot Camp на Mac без ввода ключа и активации. Подробнее: Активация Windows 10.

Здесь у некоторых пользователей возникают вопросы: как долго работает Windows 10 без активации, есть ли какие-то ограничения в работе ОС, а у тех, кто знаком с этими ограничениями — вопросы о том, как их обойти. В этом обзоре как раз обо всех этих пунктах подробно.

Работа с Windows 10 без активации

Если при установке оригинальной Windows 10 вы не введете ключ продукта (нажмете по пункту «У меня нет ключа продукта»), а за компьютером не закреплена цифровая лицензия 10-ки или отсутствует ключ в UEFI (в том числе от предыдущей версии ОС), по завершении вы получите практически полностью работоспособную систему с совсем незначительными ограничениями.

Прежде всего: какого-либо ограничения по времени работы Windows 10 без активации нет. Вас не будут донимать какими-либо сообщениями и ограничениями в работе. Однако, некоторые ограничения, не относящиеся непосредственно к использованию операционной системы, присутствуют:

В параметрах Windows 10 будут недоступны параметры персонализации: изменение обоев, параметры цветов и некоторые другие (об этом мы еще поговорим ниже).

Там же в параметрах вы будете видеть информацию о том, что Windows не активирована.

Через какое-то время использования Windows 10 справа внизу экрана появится водяной знак, сообщающий о том, что система не активирована. Убирается изменением параметра PaintDesktopVersion в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop c 1 на 0 и перезагрузкой компьютера.

Насколько мне известно, это все имеющиеся ограничения: никаких блокировок работы через полчаса использования или чего-то подобного.

Персонализация Windows 10 без активации

Несмотря на то, что в Параметрах Windows 10 при отсутствии активации персонализация недоступна, не всё так плохо. Прежде всего — изменение обоев рабочего стола:

Достаточно нажать правой кнопкой мыши по любой фотографии или картинке и выбрать пункт контекстного меню «Сделать фоновым изображением рабочего стола».

Остальные параметры оформления также можно менять: вручную в реестре или с помощью сторонних программ. Например, утилита Winaero Tweaker имеет множество настроек, связанных с оформлением системы (собраны в разделе Appearance).

Как итог — мы можем пользоваться Windows 10 без активации вполне легально, не испытывая каких-либо серьезных неудобств, получая все необходимые обновления системы, исправно работающие программы и остальное. Более того, если будет необходимо, вы можете в любой момент активировать систему, введя ключ в Параметры — Обновление и безопасность — Активация.