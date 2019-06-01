Windows 10 без активации — как долго можно использовать и какие есть ограничения
Windows 10 стала куда менее привередливой в плане активации, чем предыдущие версии ОС: возможна активация по ключу Windows 7 или 8 (8.1), если система была хоть однажды активирована на компьютере, то в дальнейшем при установке той же редакции Windows 10 на этот же компьютер она будет активирована автоматически, также стал необязателен ввод ключа при установке: вы легко можете установить Windows 10 с официального сайта Майкрософт на чистый компьютер, в виртуальную машину или в Boot Camp на Mac без ввода ключа и активации. Подробнее: Активация Windows 10.
Здесь у некоторых пользователей возникают вопросы: как долго работает Windows 10 без активации, есть ли какие-то ограничения в работе ОС, а у тех, кто знаком с этими ограничениями — вопросы о том, как их обойти. В этом обзоре как раз обо всех этих пунктах подробно.
Работа с Windows 10 без активации
Если при установке оригинальной Windows 10 вы не введете ключ продукта (нажмете по пункту «У меня нет ключа продукта»), а за компьютером не закреплена цифровая лицензия 10-ки или отсутствует ключ в UEFI (в том числе от предыдущей версии ОС), по завершении вы получите практически полностью работоспособную систему с совсем незначительными ограничениями.
Прежде всего: какого-либо ограничения по времени работы Windows 10 без активации нет. Вас не будут донимать какими-либо сообщениями и ограничениями в работе. Однако, некоторые ограничения, не относящиеся непосредственно к использованию операционной системы, присутствуют:
- В параметрах Windows 10 будут недоступны параметры персонализации: изменение обоев, параметры цветов и некоторые другие (об этом мы еще поговорим ниже).
- Там же в параметрах вы будете видеть информацию о том, что Windows не активирована.
- Через какое-то время использования Windows 10 справа внизу экрана появится водяной знак, сообщающий о том, что система не активирована. Убирается изменением параметра PaintDesktopVersion в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop c 1 на 0 и перезагрузкой компьютера.
Насколько мне известно, это все имеющиеся ограничения: никаких блокировок работы через полчаса использования или чего-то подобного.
Персонализация Windows 10 без активации
Несмотря на то, что в Параметрах Windows 10 при отсутствии активации персонализация недоступна, не всё так плохо. Прежде всего — изменение обоев рабочего стола:
Достаточно нажать правой кнопкой мыши по любой фотографии или картинке и выбрать пункт контекстного меню «Сделать фоновым изображением рабочего стола».
Остальные параметры оформления также можно менять: вручную в реестре или с помощью сторонних программ. Например, утилита Winaero Tweaker имеет множество настроек, связанных с оформлением системы (собраны в разделе Appearance).
Как итог — мы можем пользоваться Windows 10 без активации вполне легально, не испытывая каких-либо серьезных неудобств, получая все необходимые обновления системы, исправно работающие программы и остальное. Более того, если будет необходимо, вы можете в любой момент активировать систему, введя ключ в Параметры — Обновление и безопасность — Активация.
Комментарии (35) к Windows 10 без активации — как долго можно использовать и какие есть ограничения
Peveksky
Спасибо, хорошая и полезная статья!
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Дмитрий
Спасибо, очень интересно!
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Гость
У меня было много случаев, когда на ноутбуках с предустановленной Windows 8 в последствии Windows 10 активировалась автоматически и без вопросов, даже сразу с новым жестким диском.
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Dmitry
Это нормальная ситуация: на компьютерах с предустановленной Windows 8 ключ есть в UEFI и если мы 10-ку ставим в этом же режиме, ключ оттуда «подхватывается».
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Андрей М.
Спасибо. Очень полезная информация.
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Tuit
То есть, если я скачаю образ windows 10 с официального сайта microsoft, а после начну его установку на флешку (для создания загрузочной флешки), я смогу пропустить активацию и пользоваться windows 10 грубо говоря бесплатно? И даже при установке непосредственно ОС на ноутбук, окно активации тоже можно будет пропустить?
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Dmitry
Да, верно. При установке будет лишь окно с предложением ввести ключ продукта, где можно нажать «У меня нет ключа» — т.е. пропустить.
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Евгений
Добрый день! Хотелось бы узнать, будет ли работать так же Windows 10 для образовательных учреждений (Education)? Ноут покупался, как рабочий, для супруги, которая преподаватель в художественной школе и, думаю, для неё это была бы самая оптимальная ОС.
Заранее благодарен за ответ!
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Dmitry
Здравствуйте.
Сам не пробовал, потому могу только предполагать, а предположение — скорее всего, будет.
Другое дело, что разницы между «для образовательных учреждений» и «профессиональная» вы, с большой вероятностью, не увидите. Т.е. каких-то специальных опций и функций для образования там нет, речь скорее о типе лицензирования.
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Romski
Чтобы убрать водяной знак, нужно изменить параметр NotificationDisabled с 0 на 1 в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Activation
Способ, что в статье не работает уже. Во всяком случае у меня, первый раз поставил 10 позавчера и искал как убрать, в итоге вот нашёл.
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Евгений
Большое спасибо за быстрый ответ! Именно тип лицензирования той системы меня и заинтересовал — на одном российском сайте имеется лицензия Education, на 2 года за 2000 с копейками руб. что для нашего бюджета просто подарок! На загр. носителе с оф. сайта MS она у меня присутствует в списке из 4-х разных версий ОС и, я так понимаю, достаточно установить её на ноут и купить у них лиц. ключ (или серийник?), чтобы два года иметь вполне легальное ПО с возможным продлением? Но распространяется ли российская лицензия на наш Казахстан, я даже без понятия. Хотя, только дошло, кинуть эти вопросы им на мыло, (простите старого склеротика, что отвлекаю Вас не совсем по теме:
Пока что стоит 10 Pro не активированная. Ну и напоследок, хотелось бы узнать по оптимизации для более быстрой работы (отключение «ненужных» служб, фоновых процессов, некритичных для системы, прочие настройки).
Заранее спасибо за ответ!
Кстати, установку производил по Вашим инструкциям, чему премного благодарен!
p.s. Прошу прощения за кучу текста, но подумал, что, наверное, лучше одним сообщением чем раскидывать кусками по разным темам?
С уважением, Евгений.
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Sergey
Чтобы убрать водяной знак я установил значение 1, а не 0.
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Sergey
И он снова появился!. Вернул 0 — исчез…
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Сергей
А я так и не понял, как его убрать… (
Везде полазил, не нашел…
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Сергей
Дайте, пожалуйста подробную пошаговую инструкцию…
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Dmitry
В разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop установите значение параметра PaintDesktopVersion равным 0. Если такого параметра нет, создайте его в этом разделе: параметр DWORD32 (даже для 64-бит Windows)
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Сергей
Спасибо, но проблема именно в том, что где это: в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop….?
Я понимаю, что я в этом юзер и т.д. и т.п., но подробная (пошаговая) инструкция как и где найти ЭТО помогла бы не только мне, но и другим таким же юзерам… )
Надеюсь на понимание и реальную помощь… Спасибо. )
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Dmitry
Нажимаем клавиши Win+R на клавиатуре, вводим regedit нажимаем Enter.
Открывается редактор реестра.
Слева — разделы.
При выбранном разделе справа — параметры и значения в этом разделе.
Создавать и то и другое можно из меню по правому клику мышью.
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Сергей
Большое спасибо!!! Теперь всё понятно.
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Link
Когда ты первый раз сел за ПК : D
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Андрей
у меня получилось так убрать водный знак:
PaintDesktopVersion в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop вначале указал 1 , затем можно просто выйти из системы, без перезагрузки, а затем указал 0, и еще раз перезашел
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Александр
А через месяц Windows 10 не будет перезагружаться каждый час?
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Dmitry
Нет, не будет. Во всяком случае у себя не наблюдал и по 10-ке такого и другие не сообщают.
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Се
В любом случае, если вы не активируете Windows ее использование считается незаконным.
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Шон
Пишут, что скоро истекает срок действия лицензии. Я правильно понимаю, что так же ничего страшного не случится после ее истечения?
И еще, что нужно сделать для внесения нового ключа активации (тк старого у меня нет)? Нужно просто купить ключ и внести в строку? И не потеряются ли все файлы и данные с пк если я изменю ключ?
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Dmitry
Здравствуйте.
Тут бы знать точно редакцию системы.
Если домашняя или pro, точно ничего не случится после истечении, кроме того, что описано выше. И ввод нового ключа именно этих редакций — да, решит проблему.
А вот на enterprise всех нюансов и сам не знаю.
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Max
У меня периодически выскакивает сообщение о том, что виндовс не активирована. Смотрю фильм, выскакивает в фильме. Играю в игру, выскакивает в игре. Что я делаю не так?
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Dmitry
Возможно, что-то поменяли они, раз стало выскакивать. Раньше такого не было, когда писал статью.
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Алексей
Не активированная — регулярно хром помирал не хватало оперативной памяти хрому, при 8 гига на компе.
В итоге активировал — все просто летает и никаких проблем.
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Link
Что-то на вирусный ограничитель похоже…
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TRQ
может ли выключатся компьютер во время игры если не установленный виндовс
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Dmitry
Только во время игры? Тогда скорее перегрев.
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Дима
Здравствуйте, могут ли лагать игры или фризить, при не активированной виндовс 10, просто у знакомого такая ситуация как он говорит что тестировал?
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Dmitry
Здравствуйте.
Нет, не должно быть никак связано.
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Lady Check
Все работает, сменила 0 на 1, надпись исчезла. вы супер.
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