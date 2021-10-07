Windows 11 — все инструкции на remontka.pro

Все инструкции по Windows 11 на сайтеНа этой странице собраны все материалы сайта по Windows 11. Список регулярно обновляется. В случае, если по возникшим вопросам не нашлось ответа, помните, что большинство решений для Windows 10 продолжают работать и в новой операционной системе.

Если у вас есть конкретный вопрос, рекомендую использовать поиск по сайту (вверху панели слева на ПК или в раскрывающемся меню при просмотре с мобильного устройства). Списки статей для предыдущих версий ОС доступны на отдельных страницах: Инструкции Windows 10, Windows 8.1, 7 и предыдущие.

Установка Windows 11, загрузочная флешка, обновление, перенос системы

Обновление до Windows 11 и отключение обновления

Восстановление Windows 11

Полезная информация, программы для Windows 11 и новые встроенные утилиты

Настройка оформления

Установка драйверов Windows 11

Проблемы в работе оборудования и функций

Ошибки в Windows 11

Далее описаны наиболее распространенные ошибки Windows 11 при запуске и установке, запуске игр и программ, установке драйверов и другие. Ошибки, имеющие отношение к работе Интернета, Wi-Fi и браузеров приведены в следующем отдельном разделе.

Ошибки при загрузке компьютера или ноутбука

Ошибки при установке Windows 11 или установке обновлений

Ошибки устройств и драйверов

Проблемы и ошибки при работе и запуске программ, игр и системных утилит, изменении настроек

Синий экран

Ошибки DLL

Другие ошибки

Проблемы с Интернетом, Wi-Fi, ошибки браузера

Ошибки в браузерах

Решение других проблем

Настройки и использование функций

Запуск системных инструментов и встроенных утилит

Установка компонентов Windows 11 или их удаление

Назначение папок, файлов, процессов, системных элементов Windows 11

Процессы Windows 11

Компоненты, особенности работы

Папки и файлы

Комментарии (100) к Windows 11 — все инструкции на remontka.pro

  • Sergey

    Помогите.
    Есть новая мать Z690 Aorus Master, Windows 11. Режим «Мобильный хот-спот» на 5 ГГц, включается через раз. на 2,4 ГГц, всё отлично. Но на 5 ГГц, 80% работы сообщение что выбранный диапазон не доступен.

    Ответить

  • Aleksandr

    Очень прошу помочь, так как в замешательстве. Установил на материнку внутренний SATA ExeGate EXE-504, который добавил внутрь 4 порта SATA. К этому контроллеру подключил DVD-Rom и крэддл для жд 2.5 и 3.5. Windows 11 64 bit. Запустилась, перестал работать Windows Explorer. Даже значок с Рабочего стола пропал. При открытии окна его просто нет. При Alt+Tab видны иконки всех открытых окон, но на них просто нельзя перейти. Каким-то образом открылось одно окно, которое теперь после перезагрузки работает. При Win+Tab я вижу только его. То есть Windows Explorer у меня нет :( Драйвера для контроллера вроде не нужны. Причем сам контроллер работает: работает и встроенный крэддл для жд, и привод. Просто вышел из строя Проводник :( Обновления все стоят, даже поставил 2 каких-то драйвера для этого контроллера. Не понимаю :(

    Ответить

    • Dmitry

      так…
      1. а если мы отключаем от контроллера всё что к нему подключили, оставляем его пустым — ситуация меняется?
      2. если в п.1 не меняется, то: а если и его (контроллер) изымаем?

      Вообще доводилось сталкиваться несколько раз с таким поведением: есть рабочая система, единственный (или даже нет) SATA накопитель системный, всё гладко. Цепляем новый накопитель, тоже на SATA, и если у нас с ним аппаратные проблемы, либо кабель неисправен, то и системный начинает скорее работать чем нет и либо вообще загрузки системы не дождаться, либо любое обращение к файлам становится как на дискетах в своё время.
      Аналогичное поведение бывало в ситуации проблем с блоком питания: при одно-двух HDD всё гладко, а когда «обвешиваем» комп ими и напряжение на линии 5В или 12В просаживается, картина менялась на «невозможно работать».

      Это не ответ, конечно, а так — мысли вслух, вдруг на какие-то идеи наведёт.

      Ответить

  • Oleksandr

    Здравствуйте. У меня установлена лицензионная Windows 10 PRO. Для перехода на WINDOWS 11 необходимо заменить материнскую плату и процессор. Альтернативные возможности установки на несовместимый ПК знаю, но не хочу. Вопрос — активируется ли в данном случае WINDOWS 11 PRO лицензионным ключом от WINDOWS 10 ?

    Ответить

    • Dmitry

      Здравствуйте.
      1. Установится, а вот пройдет ли активация — неизвестно. Если ключ из магазина (Retail) то пройдет. Если OEM (предустановленная система или из магазина где ключи по 5 баксов) — скорее нет, чем да.
      2. Если не пройдет, а лицензия 10-ки у вас привязана к учетке Майкрософт, то после установки 11 и неудачной активации, в параметрах вы сможете запустить устранение неполадок активации и там будет что-то в духе «я поменял оборудование», предназначено как раз для таких ситуаций. Вот только насколько хорошо это у Майкрософта работает сказать не могу (но допускаю вероятность проблем).

      Ответить

    • корсар

      Зачем менять могу скинуть на чистую только англ.дд-3 карта 8700 нвидео, память 2 гб в путь или переупаковку маю с переводом установка через Dism++x64 10 минут

      Ответить

  • Oleksandr

    Здравствуйте.
    Спасибо за ответ. Еще вопрос. Установлена русскоязычная Windows 11. А встроенная программа Fhotos на английском. Не видно как перейти в ней на русский…

    Ответить

    • Dmitry

      Здравствуйте.
      В параметрах языка (Параметры — время и язык — язык и регион) перетащите русский на первое место и перезапустите Photos

      Ответить

  • Lance

    Приветствую! У меня вопрос такой: как ВЫБОРОЧНО устанавливать обновления в 11 винде? Спрашиваю, потому что в старых ноутах система часто падает из-за драйвера ETD.sys и эта проблема ещё в десятке появилась вроде как в билде 1809.

    Ответить

  • Виктория

    Здравствуйте! Возникла проблема при удалении файла. Заранее говорю, что читала Вашу статью на эту тему, но способы не помогали. Не могу удалить файл, т.к. при удалении возникает ошибка «Не удалось найти «имя файла». Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку.». Через архиваторы также не получилось удалить, т.к. файл просто не удаётся найти. Заранее спасибо!

    Ответить

    • Dmitry

      После обновления окна проводника где файл находится или перезагрузки компьютера не исчезает?
      Тогда попробуйте выполнить проверку диска в командной строке. Вот так (пример для диска C) — chkdsk C: /f

      Ответить

  • Александр

    Столкнулся с тем, что практически все программы не запускаются под Windows 11. Существуют ли программы фоторедактор и напоминатель дней рождения для Windows 11 ?

    Ответить

    • Dmitry

      Здравствуйте.
      Странно… программы, которые работали под 10 должны точно так же работать и под 10 (система по сути та же, оформление только другое).
      А так фоторедакторов и «напоминателей» полно, даже встроенные в Windows 11 по умолчанию, смотря какие задачи…

      Ответить

      • Oleksandr

        Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, какие именно напоминатели встроены в Windows 11 ?

        Ответить

        • Dmitry

          Да то же приложение «Календарь» встроенное, например. По-моему сейчас и Microsoft ToDo в Windows предустанавливают (для текущих дел)

          Ответить

  • Захар

    Столкнулся с такой проблемой, виндовс живёт своей жизнью я пытаюсь открыть быстрые настройки он их закрывает, в игре открываю окно с настройками он их закрывает, что делать? Ввожу текст в браузере он стирает его, нажимаю ctrl вылазит пуск помогите пожалуйста это бред какой то меня бесит уже это, что делать

    Ответить

    • Dmitry

      Похоже на какую-то залипшую клавишу на клавиатуре: Esc, Backspace, может что-то еще

      Ответить

  • Евгений

    На новом ноутбуке ASUS с Windows 11 фон окон установлен как имитация бумаги. Выглядит как в приложении для чтения (имитация книги). Как это отключить? Кто-нибудь уже пробовал это исправить и вернуть обычный белый фон для текстов?

    Ответить

  • Oleksandr

    Прошу помочь с обновлением Windows 11. Имеется предупреждение — на устройстве отсутствуют важные обновления. Предлагается скачать и установить Накопительное обновление для Windows 11 для систем на базе процессоров x64, 2022 08 (KB5016629). После скачивания и начале установки идет сообщение Ошибка установки – 0x80073701. Что делать ?

    Ответить

      • Oleksandr

        Все пункты прошел, кроме переустановки системы. Пожалуйста, уточните — при переустановке с помощью ISO — файла у меня сохранятся уже установленные программы ?

        Ответить

        • Dmitry

          Если запускать установку прямо из рабочей системы (файлом setup.exe), то да, сохранятся

          Ответить

  • Валерий

    подарили ноутбук, на нем был офис 19, который работал без проблем. Установил Windows 11, стал требовать серийный номер, которого у меня нет. Что сделать?

    Ответить

    • Dmitry

      Предполагаю, что был у вас пиратский офис и после установки Windows 11 он «слетел». Советов (кроме покупки лицензии) в рамках этого сайта дать не могу.

      Ответить

  • Oleksandr

    Есть ли у кого-нибудь опыт работы с программой Restoro ? Насколько корректно она чистит и исправляет реестр ?

    Ответить

  • Вю Демченко

    Как вернуть в проводнике ленту с вкладкой «Файл» ?

    Ответить

  • Егор

    Здравствуйте, не могу уже долгое время победить проблему с синим экраном, до этого стоял Windows 10, сейчас установил 11, но все равно при включении ноутбука появляется синий экран:
    код остановки: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    Что вызвало проблему: Netwtw04.sys
    Заранее благодарю! (Очень устал от этой проблемы и никто не может решить)

    Ответить

    • Dmitry

      Здравствуйте. А если отключить функцию «Быстрый запуск» в Windows, проблема сохраняется?

      Ответить

  • Paromc

    Нет ли информации о том как отключить Intel Speed Shift средствами Windows? При чистой установке, какое то время он отключен, но затем снова включается.

    Ответить

    • Dmitry

      К сожалению, не знаю, как это средствами Windows сделать. Отключен он после чистой установки, видать, пока драйверы не подтянутся на чипсет.

      Ответить

  • Иван

    Здравствуйте, помогите пожалуйста, купил ноутбук MSI на вахту гонять фильмы смотреть, тут спутниковый интернет по вай фаю, при входе требует подключение к интернету, но когда подключаюсь к вай фаю пишет без доступа к интернету, и поэтому не могу зайти на раб.стол. Подскажите пожалуйста, как мне быть и что делать?! Винда 11

    Ответить

  • Александр

    Здравствуйте. Вопрос по подключению сканера canoscan lide 400 на Windows 11. Сканер поставляется с диском установки драйвера. Но программа не русифицирована. В то же время в Windows 11 есть своя программа сканер. Можно ли подключить сканер canoscan lide 400 минуя установку драйвера с приложенного диска, распознает ли сканер сама система?

    Ответить

    • Dmitry

      Здравствуйте.
      Можно пробовать: заранее сказать не могу, каков будет результат, но, предполагаю, что да — с современными устройствами (а сканер, я глянул, из современных), обычно всё работает без проблем.

      Ответить

  • Слава

    Здравствуйте Дмитрий. Подскажите, почему не работает виндовс интересное на рабочем столе. Виндовс 11. Именно на рабочем столе, а не на экране блокировки. Помнится раньше на 10 причина была если отключаешь работу приложений в фоне. Но это касалось экрана блокировки. Спасибо.

    Ответить

  • Bob Kia

    В виндовс 11 есть, еще такой момент создал свою точку восстановления на виндовс 11, и не мог найти, так как писал на русском, потом когда с программами поигрался новыми, че то случилось, вирусы поудалял, потом темный экран был, не мог загрузится выходил синий экран и опять перезагружался и так бесконечно, потом решил через с флешку зайти в меню восстановления, и была точка восстановления правда не мои, а чужие видимо автоматически создала — винда сама, но своей точки восстановления не видел, и числа уже не те и надписи, были надписи на англ. 19 01 23, а почему то нашел 2 точки восстановления 31 .01.23 , в общем верхнюю точку восстановления выбрал — запустил восстановление, и все получилось

    Ответить

Оставить комментарий

Интересное
Новое
Подписаться
Список инструкций Windows 11 Windows 10 Подписаться
Лучший ноутбук 2022лучшие ноутбуки этого года
100 ISO на USBмультизагрузочная флешка — легко
Программы настройки Windows 10сделай по-своему
Бесплатные видеоредакторылучшие для Windows
Изображение с Android на ТВWi-Fi трансляция на телевизор
Видеоредакторы для Androidбесплатные и на русском языке
Лучший бесплатный антивирус 2021лучшая защита Windows