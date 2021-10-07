Windows 11 — все инструкции на remontka.pro
На этой странице собраны все материалы сайта по Windows 11. Список регулярно обновляется. В случае, если по возникшим вопросам не нашлось ответа, помните, что большинство решений для Windows 10 продолжают работать и в новой операционной системе.
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Установка Windows 11, загрузочная флешка, обновление, перенос системы
- Чистая установка Windows 11 с флешки на компьютер или ноутбук
- Как скачать Windows 11 с официального сайта
- Загрузочная флешка Windows 11
- Образ ISO или загрузочная флешка Windows 11 для чистой установки без TPM 2.0 или TPM 1.2 и без проверки поколения процессора
- Как поставить загрузку с флешки в БИОС/UEFI
- Как проверить Активацию Windows 11
- Как установить Windows 11 с локальной учетной записью
- Как удалить папку Windows.old в Windows 11 после установки или обновления
- Как узнать ключ продукта Windows 11
- Отключение проверки TPM 2.0 и безопасной загрузки при установке Windows 11 в виртуальную машину
- Tiny11 Builder — Создание образа ISO Windows 11 без предустановленных приложений, проверки системных требований и с возможностью установки без Интернета
- Как скачать Media Creation Tool для Windows 11 и Windows 10 без VPN
Обновление до Windows 11 и отключение обновления
- Как отключить обновления Windows 11
- Стоит ли обновляться до Windows 11
- Как узнать, совместим ли компьютер или ноутбук с Windows 11
- Как обновиться до Windows 11
- Как обновиться до Windows 11 22H2 на неподдерживаемом компьютере
- Обновление до Windows 11 на неподдерживаемом компьютере без TPM 2.0
- Отмена обновления Windows 11 и возврат Windows 10
Восстановление Windows 11
- Как сбросить Windows 11 на заводские настройки или автоматическая переустановка системы
- Создание полной резервной копии Windows 11 встроенными средствами системы
- Восстановление загрузчика Windows 11
- Точки восстановления Windows 11 — настройка, создание и использование
- Диск восстановления Windows 11
- Безопасный режим Windows 11
- Как зайти в среду восстановления Windows 11
- Как восстановить хранилище компонентов Windows 11 (восстановление образа системы Windows 11)
- Проверка целостности и восстановление системных файлов Windows 11
- Как создать резервную копию реестра Windows
- Восстановление системных файлов Windows 11 и Windows 10 с загрузочного WinPE
Полезная информация, программы для Windows 11 и новые встроенные утилиты
- Горячие клавиши Windows 11
- Установка Android приложений в Windows 11 с помощью Подсистема Windows для Android (WSA)
- Режим бога Windows 11
- Как сделать пользователя администратором в Windows 11
- Как очистить диск от ненужных файлов встроенными средствами Windows 11
- Песочница Windows 11 — установка, настройка и использование
- Как очистить диск после обновления Windows 11 и 10 до новой версии
- Полезные команды Win+R «Выполнить»
- Элементы панели управления для запуска через Win+R и cmd
- Встроенные средства устранения неполадок Windows 11
- Как узнать пароль от Wi-Fi в Windows 11
- Microsoft PowerToys — бесплатный набор системных утилит
- Родительский контроль в Windows 11 — как настроить и использовать
- Microsoft Power Automate Desktop — автоматизация в Windows 11 и Windows 10
- Использование Терминала Windows (Windows Terminal)
- Бесплатные живые обои на рабочий стол Windows 11
- Как узнать индекс производительности системы Windows 11
- Как включить поддержку Drag and Drop (перетаскивания) для панели задач Windows 11
- Сеансы продуктивной работы в приложении Часы Windows 11
- Internet Explorer в Windows 11
- Настройка Windows 11 в бесплатной программе ThisIsWin11
- Windows 11 Fixer — бесплатная программа для настройки Windows 11
- Как установить программу без прав Администратора в Windows
- Files — удобный альтернативный файловый менеджер для Windows 11 и 10
- Буфер обмена Windows 11 — включение, просмотр и очистка истории буфера обмена, новые функции вставки
- Как включить старое средство просмотра фотографий в Windows 11
- Как разделить диск Windows 11
- Как использовать Средство записи действий Windows 11 и Windows 10
- InControl — программа для отключения обновления Windows до новой версии
- Как включить схему электропитания Максимальная производительность или добавить ее в список доступных
- Программы для удобного переключения схем электропитания в Windows
- Жесты тачпада и сенсорного экрана в Windows 11
- Режим терминала или режим киоска в Windows 11
- Перенос Windows на другой диск в Clonezilla
- Бесплатная синхронизация файлов и папок в Syncthing для Windows, Linux, MacOS и Android
- Как выключить компьютер или ноутбук без мышки
- Экранная и сенсорная клавиатура Windows 11 — как запустить и настроить
- Как настроить ограничение максимальной частоты процессора в Windows 11 и 10
- Запись видео с экрана Windows 11 встроенными средствами системы (Xbox Game Bar)
- Функция записи видео с экрана в встроенном приложении Ножницы Windows 11
- Таймеры пробуждения Windows 11 и Windows 10 — что это такое, как посмотреть или отключить
- Горячие клавиши в командной строке Windows 11 и Windows 10
- Как создать ярлык сайта на рабочем столе Windows
- Как узнать, есть ли права администратора в Windows
- Горячие клавиши Ctrl+Shift+Alt+Win в Windows
- Тонкая настройка Windows 11 и 10 в бесплатной утилите SophiApp
- Как запустить DOS программы и игры в Windows 11 и Windows 10
- Программы для анализа дампов памяти, создаваемых при BSoD
- WingetUI — удобное и безопасное скачивание программ для Windows 11 и 10
- Clipchamp — простой и функциональный видеоредактор в Windows 11 и 10
- Everything и EverythingToolbar — быстрый поиск для Windows
- AutoHotkey — автоматизация, создание горячих клавиш, переназначение клавиш в Windows
- WSCC или Windows System Control Center — все системные утилиты Windows в одном интерфейсе
- Как создать свою службу Windows 11 или Windows 10
- Как включить компьютер Windows 11 и Windows 10 по расписанию
- Настройка системы в Windows 11 Debloater
- Как включить будильник на компьютере с Windows 11
- Как переназначить кнопки мыши или назначить макросы для кнопок мыши в Windows
Настройка оформления
- Как сделать меню Пуск Windows 11 в стиле Windows 10 или Windows 7
- StartAllBack — программа для настройки меню Пуск и панели задач Windows 11
- Как включить классическое контекстное меню в Windows 11
- Как изменить значки Windows 11 — изменение иконок на рабочем столе, значков дисков, папок и ярлыков
- Как добавить стикеры (наклейки) на рабочий стол Windows 11
- Как создать свои пункты в новом контекстном меню Windows 11
- Как создать, переименовать или удалить папки в меню Пуск Windows 11
- Как включить скрытые темы оформления в Windows 11 22H2
- Как изменить шрифт в Windows 11
- Как отключить группировку значков панели задач Windows 11
- Как убрать поиск из панели задач Windows 11
- Как сделать кнопку Пуск слева в Windows 11
- Как увеличить значки панели задач Windows 11 или уменьшить их
- Как отключить анимацию Windows 11
- Как отключить прозрачность Windows 11
- Как включить значок Этот компьютер на рабочем столе Windows 11
- Как сделать панель задач сверху, уменьшить или увеличить панель задач в Taskbar11
- Как изменить цвет панели задач и меню Пуск в Windows 11
- Как убрать Рекомендуем в меню Пуск Windows 11
- Как убрать стрелки с ярлыков Windows 11
- Живые плитки на рабочем столе в программе Live Tiles Anywhere
- Где находятся обои Windows 11
- Как включить показ секунд в часах на панели задач Windows
- Как изменить цвет заголовка окна Windows 11
- Как включить или отключить черно-белый экран в Windows 11 и 10
- Windows: интересное на рабочем столе Windows 11
- Как изменить и настроить указатель мыши или курсор в Windows 11
- WinPaletter — бесплатная программа для тонкой настройки цветов Windows 11 и 10
- Как увеличить или уменьшить значки Windows 11
- Как убрать картинку и фото в поиске Windows 11 и Windows 10
- Как изменить обои Windows 11 и Windows 10 без активации
- Как показать или скрыть погоду на панели задач Windows 11
- Как всегда показывать все значки в системном трее Windows 11
- Как изменить картинку или аватар учетной записи в Windows 11
- Как отключить мигание значков на панели задач Windows 11 и Windows 10
- Как изменить интервалы между значками рабочего стола Windows 11 и 10
- Как убрать корзину с рабочего стола Windows 11 и других версий системы
- Как отключить экран блокировки Windows 11
- Как убрать Быстрый доступ в Проводнике Windows 11
- Как сделать чистый рабочий стол в Windows 11 и Windows 10
- Как изменить значок для типа файла в Windows 11 и Windows 10
Установка драйверов Windows 11
- Как установить драйвер INF в Windows 11
- Как создать резервную копию драйверов Windows 11
- Как отключить проверку цифровой подписи драйверов Windows 11
- Как отключить автоматическое обновление драйверов Windows 11
- Базовый видеоадаптер (Майкрософт) — как скачать драйвер и исправить проблему
- Продолжить установку NVIDIA невозможно при установке драйвера видеокарты
- Как скачать драйверы Intel HD Graphics — 5 способов
- Как скачать Realtek Audio Console для Windows 11 и Windows 10
Проблемы в работе оборудования и функций
- Не работает микрофон Windows 11 — как исправить
- Пропал звук Windows 11. Способы решения проблемы, если нет звука на компьютере или ноутбуке
- Не работает клавиатура на ноутбуке
- Не работает тачпад на ноутбуке — как исправить?
- Windows не удалось обнаружить правильно установленный сетевой адаптер — варианты решения
- Не работает кардридер на ноутбуке или ПК — варианты решения
- Нет доступных параметров управления электропитанием в меню завершения работы Windows 11 и Windows 10
- Пропадают файлы на флешке или карте памяти — варианты решения
- Как сузить или расширить экран на ПК или ноутбуке, если изображение выводится неправильно
- Как удалить принтер, который не удаляется
Ошибки в Windows 11
Далее описаны наиболее распространенные ошибки Windows 11 при запуске и установке, запуске игр и программ, установке драйверов и другие. Ошибки, имеющие отношение к работе Интернета, Wi-Fi и браузеров приведены в следующем отдельном разделе.
Ошибки при загрузке компьютера или ноутбука
- БИОС или UEFI не видит загрузочную флешку, загрузочная флешка не показывается в Boot Menu
- Ошибка Reboot and Select proper Boot Device при загрузке Windows 11
- Start PXE over IPv4 на черном экране при загрузке
- No Bootable Device при включении ноутбука
- Что делать при ошибке Default Boot Device Missing or Boot Failed
- SMART Failure Predicted, SMART Status Bad, SMART Hard Drive detects imminent failure
- CMOS Checksum Error, System CMOS checksum bad, CMOS checksum is invalid, CMOS checksum failed, Setup settings error CMOS checksum error or CMOS battery loss occurs
- Verifying DMI Pool Data при загрузке
- Disk Read Error Occurred — как исправить?
- Компьютер или ноутбук сам заходит в БИОС при включении
- Всегда пишет неправильное имя пользователи или пароль при включении или перезагрузке
- Возникла проблема. Ваш ПИН-код недоступен — как исправить ошибку
- Этот метод входа запрещено использовать при входе в Windows — как исправить
- Создан временный файл подкачки — варианты решения
Ошибки при установке Windows 11 или установке обновлений
- Способы исправить ошибки Центра обновлений Windows
- Нет выбора версии Windows 11 при чистой установке
- Ошибка 0x80072f8f при обновлении или в Media Creation Tool
- Нам не удалось создать новый или найти существующий раздел при установке Windows 11
- Ошибка 0x8004242d Не удалось произвести форматирование выбранного раздела
- Ошибки OOBELOCAL, OOBEKEYBOARD, OOBEREGION при установке — как исправить?
- Исправление ошибок обновления Windows 11 в программе Reset Windows Update Tool
- Как исправить ошибку 0x80070570 при установке Windows 11 или Windows 10
- Как исправить ошибку 0x80248007 в Центре обновлений
- Как исправить ошибку 0x80070002 в Центре обновлений
- Ошибка 0x80070057 при установке Windows или обновлений
Ошибки устройств и драйверов
- Что делать, если не работают USB порты на компьютере или ноутбуке
- Вставьте диск в устройство при открытии флешки — варианты решения
- Сбой установки драйвера Realtek HD Audio Error Code -0001 — как исправить
- Устройства вывода не найдены в Параметрах звука Windows 11 и Windows 10 — как исправить?
- Как исправить ошибку Обнаружено превышение времени ожидания ответа драйвера AMD
- Мышь делает двойной клик при одном нажатии кнопки — как исправить?
- Код 52 не удается проверить цифровую подпись драйверов
- Ошибка оборудования LiveKernelEvent
- Требуется драйвер WIA при установке сканера
- Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве в DISKPART — как исправить?
- Чтобы использовать диск в дисководе, сначала отформатируйте его
- Ошибка 0x0000011b Windows не удается подключиться к принтеру — как исправить?
Проблемы и ошибки при работе и запуске программ, игр и системных утилит, изменении настроек
- Не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом в командной строке
- Невозможно запустить это приложение на вашем ПК — причины и варианты решения
- mmc.exe Администратор заблокировал выполнение этого приложения
- Ошибка 0xc0000142 при запуске приложения — способы исправить
- Это приложение заблокировано вашим системным администратором или Эта программа заблокирована системным администратором — способы исправить ошибку
- Не удается сохранить параметры IP в настройках Windows 11
- Ошибка Exception Access Violation при запуске игр и программ
- Произошла ошибка на странице свойств при настройке защиты системы
- Не работает поиск Windows 11 — как исправить?
- Ошибка DirectX function GetDeviceRemovedReason failed
- Не открывается панель управления NVIDIA или закрывается сразу после запуска
- Как исправить An Unreal process has crashed, Unreal Engine is exiting due to D3D device being lost
- Командная строка закрывается после выполнения команды
- DX11 feature level 10.0 is required to run the engine или DX11 feature level 11.0 is required to run the engine — как исправить
- Нет пункта Требовать ввод имени пользователя и пароля в Windows 11
- Как убрать сообщение Получите приложение, чтобы открыть эту ссылку ms-gamingoverlay
- Не запускается Терминал Windows 11 или не открываются параметры терминала (решение)
- Bcdedit.exe не удается открыть данные конфигурации загрузки, не удается найти указанный файл
- Bcdboot.exe сбой при копировании файлов загрузки — как исправить?
- Защите ресурсов Windows не удается запустить службу восстановления — как исправить?
- Как исправить ошибки при редактировании реестра Windows (стать владельцем раздела реестра)
- Системная ошибка 5 Отказано в доступе — как исправить?
- Браузером управляет ваша организация в Microsoft Edge — что это и что делать?
- Этим параметром управляет ваш администратор в Защитнике Windows или Microsoft Defender
- Как исправить ошибки No suitable graphics card found или Unbale to find a suitable graphics card
- Нет пункта Гибернация в меню Пуск — как исправить?
- Нет пункта Спящий режим в меню Пуск — как исправить?
- Ошибка при работе с ярлыком: объект, на который ссылается этот ярлык, изменен или перемещен — как исправить?
- Ошибка службы виртуальных дисков в DISKPART — способы исправить для разных видов ошибок
- Не найдены свободные области в Diskpart — способы решения проблемы
- Не удается найти wt.exe — как исправить ошибку?
- Не работает настройка яркости в Windows 11 (возможные решения)
- bootrec.exe Отказано в доступе — как исправить?
- Восстановление системы отключено системным администратором — способы исправить проблему
- Система Windows защитила ваш компьютер — как отключить уведомление
- Как исправить ошибку msteams.exe — Bad image
- Обнаружено переполнение стекового буфера в данном приложении — как исправить ошибку
- Данная установка запрещена политикой, заданной системным администратором — возможные решения
- Ваш системный администратор ограничил доступ к некоторым областям этого приложения в Microsoft Defender
- Ошибка 87 при выполнении команд DISM в командной строке
- Недостаточно прав для удаления программы в Windows — как исправить?
Синий экран
- Синий экран netio.sys
- Синий экран KERNEL DATA INPAGE ERROR
- Синий экран Lvrs64.sys — причины и способы исправить
Ошибки DLL
- Как исправить ошибки: Произошла ошибка при распаковке. Unarc.dll вернул код ошибки во время установки игры
- Не удается продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила amd_ags_x64.dll
- Ошибка 126 при запуске игры или программы — Error 126: Не найден указанный модуль
- Система не обнаружила CONCRT140.DLL — как скачать файл и исправить ошибку
- Система не обнаружила vulkan-1.dll — как скачать файл и исправить ошибку
- LogiLDA.dll не найден указанный модуль
- Как скачать binkw32.dll, binkw64.dll, bink2w32.dll или bink2w64.dll
- Как исправить ошибки mfplat.dll в Windows
- Как исправить ошибку RegSvr32.exe Возможно, модуль DLL не совместим с версией Windows, работающей на этом компьютере
- Как скачать msvcr100.dll и исправить ошибки при запуске игр и программ
- Система не обнаружила mscoree.dll — как скачать файл и исправить ошибку
- Система не обнаружила mf.dll — способы исправить ошибку
Другие ошибки
- Отображаются два одинаковых пользователя при входе в Windows 11
- Файл занят другим процессом, заблокирован другим процессом или открыт в другой программе — простое решение
- Слишком длинный целевой путь или слишком длинное имя файла — как исправить?
- Возникла внутренняя проблема в Microsoft Store Windows 11 и Windows 10 — способы исправить ошибку
- Как исправить ошибку 0x80131500 в Microsoft Store
- Сжатая ZIP-папка имеет неверный формат — способы решения
- Как выйти из безопасного режима Windows 11 и Windows 10
- Ошибка 1053 Служба не ответила на запрос своевременно (варианты решения)
- Файл или папка повреждены. Чтение невозможно — как исправить ошибку?
- Как удалить файл, если Windows пишет, что файл открыт в System
- Как исправить ошибку 0x80070035 Не найден сетевой путь
- Сервер RPC недоступен — способы исправить ошибку
- Как исправить ошибки Win32Bridge.Server.exe в Windows 11 и Windows 10
- Ошибки WHEA Logger код события: 1, 17, 18, 19, 20, 47 — варианты решения
Проблемы с Интернетом, Wi-Fi, ошибки браузера
- Ноутбук не видит Wi-Fi при раздаче Интернета с телефона
- Как сбросить сетевые настройки Windows 11
- Обнаружен конфликт IP-адресов
Ошибки в браузерах
- ERR INTERNET DISCONNECTED
- ERR SSL VERSION OR CIPHER MISMATCH
- STATUS_INVALID_IMAGE_HASH в Microsoft Edge и Google Chrome
- ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
- ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Решение других проблем
- Что делать, если Windows 11 не выключается
- Как сбросить пароль Windows 11
- Как изменить пароль Windows 11
- Как удалить обновления Windows 11
- Как очистить кэш обновлений Windows 11 и Windows 10
- Windows 10 и Windows 11 сама удаляет файлы — как восстановить и отключить удаление
- Как закрыть зависшую программу или игру
- Нет раздела Дисплей в панели управления NVIDIA
- Как отключить тестовый режим Windows 11
- Как отключить автоматический запуск Microsoft Edge при входе в систему
- Как удалить учетную запись Майкрософт в Windows 11
- Некоторыми из этих параметров управляет ваша организация в Параметрах Windows 11 — почему и как исправить?
- Введите A1B2C3 чтобы повторить попытку при входе в Windows 11 и Windows 10 — варианты решения
- Как удалить лишнюю раскладку клавиатуры в Windows 11 и Windows 10
- Нет файла hosts в Windows — варианты решения
- Пароль просрочен и должен быть заменен — как отключить срок действия пароля в Windows 11 и Windows 10
- Что делать, если пароль не отвечает требованиям политики для паролей в Windows
- Что делать, если сама открывается и сразу закрывается командная строка при входе в Windows или во время работы
- Почему папка Рабочий стол находится в OneDrive и как вернуть её стандартное расположение
- Как отключить питание USB-портов после выключения ПК или ноутбука
Настройки и использование функций
- Как убрать пароль при входе в Windows 11
- Как убрать пароль после спящего режима в Windows 11 и Windows 10
- Как убрать ПИН-код Windows 11
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- Как отключить брандмауэр Windows 11
- Как изменить программы по умолчанию и браузер по умолчанию в Windows 11
- Спящий режим Windows 11 — как отключить, включить, настроить, решение возможных проблем
- Как изменить сочетание клавиш для смены языка ввода в Windows 11
- Как включить или отключить игровой режим Windows 11
- Как отключить удаленный рабочий стол Windows 11 и 10
- Экранная лупа — как включить, отключить и настроить
- Как разогнать (повысить частоту обновления) монитор в Windows
- Как удалять с флешки в корзину в Windows 11
- Папки открываются в новом окне — как отключить
- Как задать приоритет процессов в диспетчере задач
- Как создать пользователя Windows 11 — 5 способов
- Как изменить имя пользователя или имя папки пользователя в Windows 11 и Windows 10
- Как отключить контроль учетных записей UAC в Windows 11
- Как включить TRIM для SSD и узнать, включена ли команда TRIM
- Как раздавать Интернет по Wi-Fi с ноутбука Windows 11
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- Как закрепить программу, папку или файл на панели задач Windows 11
- Как закрепить папку на панели задач Windows 11
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- Как отключить Быстрый запуск Windows 11
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- Как отключить фоновые приложения Windows 11 и 10
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- Как отключить автозагрузку программ Windows 11
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- Как показать или скрыть скрытые и системные файлы и папки Windows 11
- Как включить показ расширений файлов Windows 11
- Как добавить исключения в Microsoft Defender (Защитник Windows 11)
- Как включить экранную заставку или скринсейвер Windows 11
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- Фокусировка внимания в Windows 11
- Как отключить уведомления Windows 11
- Переменные среды Windows 11 и 10 — как открыть, изменить, создать
- Как добавить путь в переменную среды PATH Windows
- Как отключить общий доступ с парольной защитой Windows 11 и Windows 10
- Настройка и использование функции История файлов в Windows 11
- Как включить и настроить DNS over HTTPS в Windows 11
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- Как включить скрытую системную учетную запись Администратор в Windows 11
- Как сбросить локальные групповые политики Windows 11, Windows 10 и других версий ОС
- Как изменить DNS-сервер в Windows 11
- Как редактировать файл hosts в Windows 11 или восстановить его
- Как узнать MAC-адрес компьютера или ноутбука Windows 11
- Как переместить папку Рабочий стол на другой диск
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- Как добавить исключения в брандмауэр Windows
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- Как запретить вывод из спящего режима с помощью мыши и клавиатуры
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- Способы отключить Безопасность на основе виртуализации (Virtualization Based Security или VBS)
- Как узнать количество слотов оперативной памяти в Windows 11 и Windows 10
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- Как очистить таблицу или кэш ARP в Windows
- Как запустить программу или bat файл от имени другого пользователя
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- Сжать этот диск для экономии места — что это? И другие возможности сжатия данных в Windows
- Дисковые пространства Windows 11 — настройка и использование
- Как отключить камеру в Windows 11 и Windows 10
- Как сделать скриншот в Windows 11
- Как включить безопасную загрузку (Secure Boot)
- Как изменить тип сети Windows 11 — общественная или частная сеть
- Как открыть порты в Windows 11 и Windows 10
- Как узнать сколько памяти использует встроенная видеокарта, увеличить её память или уменьшить
- Как отключить изоляцию ядра в Windows 11 и Windows 10
- Как перезапустить Проводник в Windows 11 и других версиях системы
Запуск системных инструментов и встроенных утилит
- Как зайти в БИОС/UEFI в Windows 11
- Как открыть панель управления Windows 11
- Как запустить командную строку от Администратора в Windows 11
- Как запустить классический регулятор громкости (микшер громкости) в Windows 11
- Как открыть Управление дисками в Windows 11 и Windows 10
- Как открыть Конфигурацию системы Windows 11 и Windows 10
- Как открыть Центр управления сетями и общим доступом Windows 11
Установка компонентов Windows 11 или их удаление
- Как установить дополнительные компоненты Windows 11
- Как установить Microsoft Store в Windows 11 и Windows 10
- Как скачать и установить DirectPlay в Windows 11
- Как включить или отключить Hyper-V в Windows 11
- Как скачать DirectX для Windows 11 и зачем это может потребоваться
- Как скачать и установить .NET Framework разных версий
- Как зарегистрировать DLL в Windows
- Как скачать HEVC (кодек для видео H.265) для Windows 11 бесплатно
- Как удалить OneDrive в Windows 11
- Как убрать или удалить мини-приложения Windows 11
- Как удалить Microsoft Edge в Windows 11
- Как удалить службы Windows 11
- Как удалить Microsoft Teams из Windows 11
- Как удалить Cortana в Windows 11 и Windows 10
Назначение папок, файлов, процессов, системных элементов Windows 11
Процессы Windows 11
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- Что за процесс unsecapp.exe или Sink to receive asynchronous callbacks for WMI client application
- Что такое wininit.exe в диспетчере задач
- Audiodg.exe — что это за процесс и почему он грузит процессор?
- Что за процесс mscorsvw.exe NET Runtime Optimization Service и почему он грузит процессор
- Что за процесс MoUSO Core Worker Process или mousocoreworker.exe
- SearchApp.exe — что это за процесс, как его отключить или удалить
- Shell Infrastructure Host — назначение процесса, решение проблем с высокой нагрузкой на процессор
- Что за процесс CefSharp.BrowserSubprocess.exe
Компоненты, особенности работы
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- Формат JFIF при сохранении и скачивании фото в Windows 11, конвертация в JPEG
- Что за учетная запись WDAGUtilityAccount и можно ли её удалить
Папки и файлы
- Что за папка $WINDOWS.~BT и как её удалить
- Папка System Volume Information на флешке — назначение и как удалить
- Что за папка $WinREAgent и можно ли её удалить
- Что за папка $GetCurrent и как её удалить
- Назначение папки $SysReset и можно ли её удалить
- Как найти и открыть папку AppData в Windows
- Что за файл Windows.edb или Windows.db, можно ли его удалить и как уменьшить размер файла
Комментарии (100) к Windows 11 — все инструкции на remontka.pro
Sergey
Помогите.
Есть новая мать Z690 Aorus Master, Windows 11. Режим «Мобильный хот-спот» на 5 ГГц, включается через раз. на 2,4 ГГц, всё отлично. Но на 5 ГГц, 80% работы сообщение что выбранный диапазон не доступен.
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Aleksandr
Очень прошу помочь, так как в замешательстве. Установил на материнку внутренний SATA ExeGate EXE-504, который добавил внутрь 4 порта SATA. К этому контроллеру подключил DVD-Rom и крэддл для жд 2.5 и 3.5. Windows 11 64 bit. Запустилась, перестал работать Windows Explorer. Даже значок с Рабочего стола пропал. При открытии окна его просто нет. При Alt+Tab видны иконки всех открытых окон, но на них просто нельзя перейти. Каким-то образом открылось одно окно, которое теперь после перезагрузки работает. При Win+Tab я вижу только его. То есть Windows Explorer у меня нет :( Драйвера для контроллера вроде не нужны. Причем сам контроллер работает: работает и встроенный крэддл для жд, и привод. Просто вышел из строя Проводник :( Обновления все стоят, даже поставил 2 каких-то драйвера для этого контроллера. Не понимаю :(
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Dmitry
так…
1. а если мы отключаем от контроллера всё что к нему подключили, оставляем его пустым — ситуация меняется?
2. если в п.1 не меняется, то: а если и его (контроллер) изымаем?
Вообще доводилось сталкиваться несколько раз с таким поведением: есть рабочая система, единственный (или даже нет) SATA накопитель системный, всё гладко. Цепляем новый накопитель, тоже на SATA, и если у нас с ним аппаратные проблемы, либо кабель неисправен, то и системный начинает скорее работать чем нет и либо вообще загрузки системы не дождаться, либо любое обращение к файлам становится как на дискетах в своё время.
Аналогичное поведение бывало в ситуации проблем с блоком питания: при одно-двух HDD всё гладко, а когда «обвешиваем» комп ими и напряжение на линии 5В или 12В просаживается, картина менялась на «невозможно работать».
Это не ответ, конечно, а так — мысли вслух, вдруг на какие-то идеи наведёт.
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Oleksandr
Здравствуйте. У меня установлена лицензионная Windows 10 PRO. Для перехода на WINDOWS 11 необходимо заменить материнскую плату и процессор. Альтернативные возможности установки на несовместимый ПК знаю, но не хочу. Вопрос — активируется ли в данном случае WINDOWS 11 PRO лицензионным ключом от WINDOWS 10 ?
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Dmitry
Здравствуйте.
1. Установится, а вот пройдет ли активация — неизвестно. Если ключ из магазина (Retail) то пройдет. Если OEM (предустановленная система или из магазина где ключи по 5 баксов) — скорее нет, чем да.
2. Если не пройдет, а лицензия 10-ки у вас привязана к учетке Майкрософт, то после установки 11 и неудачной активации, в параметрах вы сможете запустить устранение неполадок активации и там будет что-то в духе «я поменял оборудование», предназначено как раз для таких ситуаций. Вот только насколько хорошо это у Майкрософта работает сказать не могу (но допускаю вероятность проблем).
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корсар
Зачем менять могу скинуть на чистую только англ.дд-3 карта 8700 нвидео, память 2 гб в путь или переупаковку маю с переводом установка через Dism++x64 10 минут
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Oleksandr
Здравствуйте.
Спасибо за ответ. Еще вопрос. Установлена русскоязычная Windows 11. А встроенная программа Fhotos на английском. Не видно как перейти в ней на русский…
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Dmitry
Здравствуйте.
В параметрах языка (Параметры — время и язык — язык и регион) перетащите русский на первое место и перезапустите Photos
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Oleksandr
Спасибо большое !
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Lance
Приветствую! У меня вопрос такой: как ВЫБОРОЧНО устанавливать обновления в 11 винде? Спрашиваю, потому что в старых ноутах система часто падает из-за драйвера ETD.sys и эта проблема ещё в десятке появилась вроде как в билде 1809.
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Dmitry
Здравствуйте.
Ну вот примерно так, например: https://remontka.pro/windows-10-updates-management-software/
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Виктория
Здравствуйте! Возникла проблема при удалении файла. Заранее говорю, что читала Вашу статью на эту тему, но способы не помогали. Не могу удалить файл, т.к. при удалении возникает ошибка «Не удалось найти «имя файла». Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку.». Через архиваторы также не получилось удалить, т.к. файл просто не удаётся найти. Заранее спасибо!
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Dmitry
После обновления окна проводника где файл находится или перезагрузки компьютера не исчезает?
Тогда попробуйте выполнить проверку диска в командной строке. Вот так (пример для диска C) — chkdsk C: /f
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Александр
Столкнулся с тем, что практически все программы не запускаются под Windows 11. Существуют ли программы фоторедактор и напоминатель дней рождения для Windows 11 ?
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Dmitry
Здравствуйте.
Странно… программы, которые работали под 10 должны точно так же работать и под 10 (система по сути та же, оформление только другое).
А так фоторедакторов и «напоминателей» полно, даже встроенные в Windows 11 по умолчанию, смотря какие задачи…
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Oleksandr
Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, какие именно напоминатели встроены в Windows 11 ?
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Dmitry
Да то же приложение «Календарь» встроенное, например. По-моему сейчас и Microsoft ToDo в Windows предустанавливают (для текущих дел)
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Захар
Столкнулся с такой проблемой, виндовс живёт своей жизнью я пытаюсь открыть быстрые настройки он их закрывает, в игре открываю окно с настройками он их закрывает, что делать? Ввожу текст в браузере он стирает его, нажимаю ctrl вылазит пуск помогите пожалуйста это бред какой то меня бесит уже это, что делать
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Dmitry
Похоже на какую-то залипшую клавишу на клавиатуре: Esc, Backspace, может что-то еще
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Евгений
На новом ноутбуке ASUS с Windows 11 фон окон установлен как имитация бумаги. Выглядит как в приложении для чтения (имитация книги). Как это отключить? Кто-нибудь уже пробовал это исправить и вернуть обычный белый фон для текстов?
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Oleksandr
Прошу помочь с обновлением Windows 11. Имеется предупреждение — на устройстве отсутствуют важные обновления. Предлагается скачать и установить Накопительное обновление для Windows 11 для систем на базе процессоров x64, 2022 08 (KB5016629). После скачивания и начале установки идет сообщение Ошибка установки – 0x80073701. Что делать ?
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Dmitry
Здравствуйте.
Пробовали пройтись по этим пунктам: https://remontka.pro/windows-update-reset/ ?
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Oleksandr
Все пункты прошел, кроме переустановки системы. Пожалуйста, уточните — при переустановке с помощью ISO — файла у меня сохранятся уже установленные программы ?
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Dmitry
Если запускать установку прямо из рабочей системы (файлом setup.exe), то да, сохранятся
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Валерий
подарили ноутбук, на нем был офис 19, который работал без проблем. Установил Windows 11, стал требовать серийный номер, которого у меня нет. Что сделать?
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Dmitry
Предполагаю, что был у вас пиратский офис и после установки Windows 11 он «слетел». Советов (кроме покупки лицензии) в рамках этого сайта дать не могу.
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Oleksandr
Есть ли у кого-нибудь опыт работы с программой Restoro ? Насколько корректно она чистит и исправляет реестр ?
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Вю Демченко
Как вернуть в проводнике ленту с вкладкой «Файл» ?
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Егор
Здравствуйте, не могу уже долгое время победить проблему с синим экраном, до этого стоял Windows 10, сейчас установил 11, но все равно при включении ноутбука появляется синий экран:
код остановки: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Что вызвало проблему: Netwtw04.sys
Заранее благодарю! (Очень устал от этой проблемы и никто не может решить)
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Dmitry
Здравствуйте. А если отключить функцию «Быстрый запуск» в Windows, проблема сохраняется?
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Paromc
Нет ли информации о том как отключить Intel Speed Shift средствами Windows? При чистой установке, какое то время он отключен, но затем снова включается.
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Dmitry
К сожалению, не знаю, как это средствами Windows сделать. Отключен он после чистой установки, видать, пока драйверы не подтянутся на чипсет.
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Иван
Здравствуйте, помогите пожалуйста, купил ноутбук MSI на вахту гонять фильмы смотреть, тут спутниковый интернет по вай фаю, при входе требует подключение к интернету, но когда подключаюсь к вай фаю пишет без доступа к интернету, и поэтому не могу зайти на раб.стол. Подскажите пожалуйста, как мне быть и что делать?! Винда 11
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Александр
Здравствуйте. Вопрос по подключению сканера canoscan lide 400 на Windows 11. Сканер поставляется с диском установки драйвера. Но программа не русифицирована. В то же время в Windows 11 есть своя программа сканер. Можно ли подключить сканер canoscan lide 400 минуя установку драйвера с приложенного диска, распознает ли сканер сама система?
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Dmitry
Здравствуйте.
Можно пробовать: заранее сказать не могу, каков будет результат, но, предполагаю, что да — с современными устройствами (а сканер, я глянул, из современных), обычно всё работает без проблем.
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Слава
Здравствуйте Дмитрий. Подскажите, почему не работает виндовс интересное на рабочем столе. Виндовс 11. Именно на рабочем столе, а не на экране блокировки. Помнится раньше на 10 причина была если отключаешь работу приложений в фоне. Но это касалось экрана блокировки. Спасибо.
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Bob Kia
В виндовс 11 есть, еще такой момент создал свою точку восстановления на виндовс 11, и не мог найти, так как писал на русском, потом когда с программами поигрался новыми, че то случилось, вирусы поудалял, потом темный экран был, не мог загрузится выходил синий экран и опять перезагружался и так бесконечно, потом решил через с флешку зайти в меню восстановления, и была точка восстановления правда не мои, а чужие видимо автоматически создала — винда сама, но своей точки восстановления не видел, и числа уже не те и надписи, были надписи на англ. 19 01 23, а почему то нашел 2 точки восстановления 31 .01.23 , в общем верхнюю точку восстановления выбрал — запустил восстановление, и все получилось
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