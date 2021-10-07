Windows 11 — все инструкции на remontka.pro

На этой странице собраны все материалы сайта по Windows 11. Список регулярно обновляется. В случае, если по возникшим вопросам не нашлось ответа, помните, что большинство решений для Windows 10 продолжают работать и в новой операционной системе.

Если у вас есть конкретный вопрос, рекомендую использовать поиск по сайту (вверху панели слева на ПК или в раскрывающемся меню при просмотре с мобильного устройства). Списки статей для предыдущих версий ОС доступны на отдельных страницах: Инструкции Windows 10, Windows 8.1, 7 и предыдущие.

Установка Windows 11, загрузочная флешка, обновление, перенос системы

Обновление до Windows 11 и отключение обновления

Восстановление Windows 11

Полезная информация, программы для Windows 11 и новые встроенные утилиты

Настройка оформления

Установка драйверов Windows 11

Проблемы в работе оборудования и функций

Ошибки в Windows 11

Далее описаны наиболее распространенные ошибки Windows 11 при запуске и установке, запуске игр и программ, установке драйверов и другие. Ошибки, имеющие отношение к работе Интернета, Wi-Fi и браузеров приведены в следующем отдельном разделе.

Ошибки при загрузке компьютера или ноутбука

Ошибки при установке Windows 11 или установке обновлений

Ошибки устройств и драйверов

Проблемы и ошибки при работе и запуске программ, игр и системных утилит, изменении настроек

Синий экран

Ошибки DLL

Другие ошибки

Проблемы с Интернетом, Wi-Fi, ошибки браузера

Ошибки в браузерах

Решение других проблем

Настройки и использование функций

Запуск системных инструментов и встроенных утилит

Установка компонентов Windows 11 или их удаление

Назначение папок, файлов, процессов, системных элементов Windows 11

Процессы Windows 11

Компоненты, особенности работы

Папки и файлы